Cari denge Ekim ayında 457 milyon dolar fazla verdi!

Ekim ayında cari işlemler hesabı 457 milyon dolar fazla kaydetti.

Cari denge Ekim ayında 457 milyon dolar fazla verdi!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ekim ayı Ödemeler Dengesi Gelişmelerine göre, cari işlemler hesabı 457 milyon ABD doları fazla kaydetti. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 7.028 milyon ABD doları fazla verdi. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 5.963 milyon ABD doları olarak gerçekleşti.

Yıllıklandırılmış verilere göre, Ekim ayında cari açık yaklaşık 22,0 milyar ABD doları olurken, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret dengesi de 67,3 milyar ABD doları açık verdi. Aynı dönemde hizmetler dengesi 63,2 milyar ABD doları fazla verirken, birincil ve ikincil gelir dengesi sırasıyla 17,6 milyar ABD doları ve 328 milyon ABD doları açık verdi.

Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler bu ay 7.588 milyon ABD doları seviyesinde gerçekleşmiş olup, bu kalem altında taşımacılık hizmetleri ve seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler sırasıyla 2.462 milyon ABD doları ve 5.860 milyon ABD doları oldu.

Finans hesabı

2025 yılı Ekim ayı yıllıklandırılmış cari açığın finansmanına net doğrudan yatırımlar 5,2 milyar ABD doları, net portföy yatırımları 0,2 milyar ABD doları, krediler 26,9 milyar ABD doları ve ticari krediler 0,8 milyar ABD doları katkı verirken; net efektif ve mevduatlar 3,9 milyar ABD doları negatif yönlü etki etmiştir. Merkez Bankası döviz cinsinden net rezerv azalışı 13,3 milyar ABD doları oldu.

Ekim ayında doğrudan yatırımlar kaynaklı net çıkışlar 838 milyon ABD doları olarak kaydedilmiştir. Yurt dışı yerleşiklerin Türkiye’ye toplam doğrudan yatırımları 128 milyon ABD doları artarken, yurt içi yerleşiklerin yurt dışındaki doğrudan yatırımları 966 milyon ABD doları arttı.

Gayrimenkul yatırımları incelendiğinde, yurt içi yerleşiklerin yurt dışında 225 milyon ABD doları gayrimenkul alımı ve yurt dışı yerleşiklerin ise Türkiye’de 240 milyon ABD doları net gayrimenkul alımı yaptığı görüldü.

Portföy yatırımları Ekim ayında 1.023 milyon ABD doları tutarında net çıkış kaydetti.

Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 44 milyon ABD doları ve DİBS piyasasında 98 milyon ABD doları net satış yaptığı görüldü. Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak; yurt dışı yerleşiklerin bankalar ve diğer sektörler ihraçlarında sırasıyla 529 milyon ABD doları ve 606 milyon ABD doları net alış, Genel Hükümet ihraçlarında ise 646 milyon ABD doları net satış yaptığı görüldü.

Yurt dışından kredi kullanımlarında bu ay bankalar, Genel Hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 829 milyon ABD doları, 850 milyon ABD doları ve 3.139 milyon ABD doları net kullanım gerçekleştirdi. Diğer yatırımlar altında, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, Türk lirası ve yabancı para cinsinden sırasıyla 2.229 milyon ABD doları net artış ve 190 milyon ABD doları net azalış olmak üzere toplam 2.039 milyon ABD doları net artış kaydetti.

Resmi rezervlerde bu ay 1.610 milyon ABD doları net azalış oldu.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

