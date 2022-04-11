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Cari dengeyi 'enerji' bozdu! 5,15 milyar dolar açık

11.04.2022 10:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez Bankası, şubat ayına ilişkin cari işlemler dengesi rakamlarını açıkladı. Buna göre Türkiye'de cari denge Şubat ayında da artan enerji maliyetlerinin etkisiyle 5,15 milyar dolar açık verdi.

Cari dengeyi 'enerji' bozdu! 5,15 milyar dolar açık

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Şubat ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini yayımladı. Buna göre cari işlemler dengesi, şubat ayında 5,15 milyar dolar açık verdi. Bu rakamın ardından 12 aylık cari açık 21,85 milyar dolara yükseldi.

Tarihi rekor seviyelere ulaşan enerji ithalatının ticaret açığında sert büyümeye yol açmasıyla cari açığın 5,4 milyar dolara çıkması bekleniyordu.

ŞUBATTA YÜKSELMİŞTİ

Şubat ayında dış ticaret açığında hızlı bir artış kaydedilmişti. Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2022 yılı Şubat ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,4 artarak 20 milyar 4 milyon dolar, ithalat yüzde 44,5 artarak 27 milyar 885 milyon dolar olarak gerçekleşmişti.

Şubat ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 135,5 artarak 3 milyar 347 milyon dolardan, 7 milyar 881 milyon dolara yükselmişti.

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