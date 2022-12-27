CarrefourSA, MİGROS, Metro yılbaşı sepeti ne kadar? Marketlerin yılbaşı hediye kutularında yok yok!

2023'e geri sayım başladı. Zincir marketler sevdiklerine hediye almak isteyenler için hediye sepetlerini hazırladılar. İyi bir hediye fikri olan marketlerin yılbaşı hediye kutularında yok yok. Migros, CarrefourSA ve Metro marketlerin hediye kutuları raflardaki yerini çoktan aldı. İşte fiyatları ve içeriği hakkında tüm bilgiler...

CARREFOURSA, MİGROS, METRO YILBAŞI SEPETİ NE KADAR?

Marketlerin yılbaşı hediye sepetlerinin fiyatları 219 TL'den başlıyor ve içeriğine göre 459 TL'ye kadar yükseliyor.

CarrefourSA YILBAŞI SEPETİ VE İÇERİĞİ:

CarrefourSA'da 2 adet yılbaşı kutusu satışta.

CarrefourSA Yılbaşı Paketi 359,90 TL'den satılıyor ancak CarrefourSA Kart'a Özel %31 Tasarruf ile 249,00 TL'ye alınabiliyor.

Ürün Açıklaması

Fusetea Seftali Soğuk Çay 1Lt Pet

Burn Gold Enerji İçeceği 250 Ml Kutu

Cappy Vişnelim 1 Lt Pet

Coca Cola Zero Sugar 1Lt Pet

Fanta Portakal Aromalı Gazoz 1 Lt Pet

Schweppes Tonik 1 Lt Pet

Cappy Serin Limonata 1Lt Pet

Toblerone 100 Gr

Olıps Mini Mınts Nane Aromalı Okalıptus Şeker 12.5G

Fırst 60Dk Keskin Nane 27G

Fırst 60Dk Yeşil Nane 27G

Mcv Dıgest İnce Tam Buğdaylı Bitter Çikolatalı Bisküvi 93G

Knorr Körili Noodle 66 Gr

Sarıkız Doğal Mineralli Maden Suyu 250Ml

Sarıkız Mandalina Aromalı Mineralli Gazlı İçecek 200Ml

Kilikya Şalgam 1Lt Acılı

Doğadan Yumuşak İçimli Yeşil Çay 20Li

Kurukahveci Mehmet Efendi Türk Kahvesi 100 G

Ülker Extra Sütlü Ve Fındıklı Çikolatalı Gofret 45Gr

Dido Trio Beyaz Çikolatalı Gofret 36,5G

Ülker Napoliten Sütlü Çikolata 33Gr

Ülker Üzümlü Ve Fındıklı Sütlü Kare Çikolata 60 Gr

Ülker Tuzlu Karamelli Ve Bademli Sütlü Çikolata 60G

Çerezza Popcorn Sade Patlamış Mısır 80G

Lays Klasık Sade Patates Cipsi Super Boy 107 Gr

Dorıtos Taco Super Boy Baharatlı Mısır Cipsi 121G

Ruffles Ketçap Aroma Çeşnili Patates Cipsi Süper Boy 107G

Master Nut Klasik Karışık Kuruyemiş 180Gr

Eti Karam Gurme Bitter Çikolatalı Kremalı Gofret 50Gr

CarrefourSA Yılbaşı Sepeti 459,90 TL'ye satılıyor ancak CarrefourSA Kart'a Özel %24 Tasarruf ile 349,00 TL'ye alınabiliyor.

Ürün Açıklaması

Fusetea Seftali Soğuk Çay 1Lt Pet

Burn Gold Enerji İçeceği 250 Ml Kutu

Cappy Vişnelim 1 Lt Pet

Coca Cola Zero Sugar 1Lt Pet

Fanta Portakal Aromalı Gazoz 1 Lt Pet

Schweppes Tonik 1 Lt Pet

Cappy Serin Limonata 1Lt Pet

Toblerone 100 Gr

Olıps Mini Mınts Nane Aromalı Okalıptus Şeker 12.5G

Fırst 60Dk Keskin Nane 27G

Fırst 60Dk Yeşil Nane 27G

Mcv Dıgest İnce Tam Buğdaylı Bitter Çikolatalı Bisküvi 93G

Knorr Körili Noodle 66 Gr

Knorr Acılı Domatesli Noodle 67G

Sarıkız Doğal Mineralli Maden Suyu 250Ml

Sarıkız Mandalina Aromalı Mineralli Gazlı İçecek 200Ml

Kilikya Şalgam 1Lt Acılı

Doğadan Yumuşak İçimli Yeşil Çay 20Li

Kurukahveci Mehmet Efendi Türk Kahvesi 100 G

Ülker Extra Sütlü Ve Fındıklı Çikolatalı Gofret 45Gr

Dido Trio Beyaz Çikolatalı Gofret 36,5G

Ülker Napoliten Sütlü Çikolata 33Gr

Ülker Üzümlü Ve Fındıklı Sütlü Kare Çikolata 60 Gr

Ülker Tuzlu Karamelli Ve Bademli Sütlü Çikolata 60G

Çerezza Popcorn Sade Patlamış Mısır 80G

Lays Klasık Sade Patates Cipsi Super Boy 107 Gr

Dorıtos Taco Super Boy Baharatlı Mısır Cipsi 121G

Ruffles Ketçap Aroma Çeşnili Patates Cipsi Süper Boy 107G

Eti Karam Gurme Bitter Çikolatalı Kremalı Gofret 50Gr

Master Nut Klasik Karışık Kuruyemiş 180Gr

Gürsoy Vakumlu Kavrulmuş Fındık İçi 100Gr

MİGROS YILBAŞI SEPETİ VE İÇERİĞİ:

Migros'ta yılbaşı sepeti olarak 2 kutu hazırlanmış durumda.

Yılbaşı Klasik Kutu 215,00 TL'den satılıyor.

Kutu İçindekiler:



Çerezza Popcorn Aile Boy 80 G

Ruffles Orıgınals Süper Boy 107 G

Emsal Osmaniye Yer Fıstığı 200 G

Master Nut X Nr2 Karışık Kuruyemiş 160 G

Kocatepe 1949 Türk Kahvesi 100 G

Nescafe 3’ü 1 Arada 17.5 G 10’Lu Paket

Twix 50 G

Ülker Çıkolata Bıtter %60 Kare 60 G

Ülker Napoliten 33 G

Ülker İkram Mini All Star Paketi 91 G

Olips Mini Mints Nane Mentol Aromalı Şekerleme 12.5 G

First 60dk Nane Aromalı Sakız 27 G

Toblerone Sütlü 100 G

Oreo Vanilya Aromalı Dolgulu Kakaolu Bisküvi 110 G

Krispi Tırtıklı Kraker Baharatlı 48 G

Red Bull 250 Ml

Fuse Tea Şeftalı Pet 1 L

Sprite Pet 1 L

Fanta Portakal 1 L

Schweppes Zero Tonıc Tonik 1 L

Coca-Cola Şekersiz 1 L Pet

Knorr Sebzeli Et Çeşnili Çabuk Noodle 66 G

Nescafe Xpress Whİte 250 Ml

Nestle 1927 Bal Bademli Sütlü Çikolata 60 G

Ülker 9 Kat Tat Rulokat Fındıklı Rulo Gofret 170 G

Yılbaşı Butik Sepet 325,00 TL'den satılıyor.

Sepet İçindekiler:



Doritos Taco Aile Boy 72 G

Lays Fırndan Kaşar&Soğan Tadnda Patates Çerezi 96 G

Ruffles Orıgınals Süper Boy 107 G

Master Nut Kızartılmış Yer Fıstığı - Tuzlu 150 G

Master Nut X Nr1 Karışık Kuruyemiş 140 G

Peyman Nutzz Barbekü Mısır Çerezi 110 G

Kurukahveci Mehmet Efendi 100 G

Nescafe Gold 50 G Ekonomik Paket

Starbucks Caramel Latte Premium Kahve Karışımı 21.5 G

Starbucks Vanılla Latte Premium Kahve Karışımı 21.5 G

Starbucks Caffe Mocha Premium Kahve Karışımı 22 G

Starbucks Cappuccino Premium Kahve Karışımı 14 G

Nestle Damak İnci Antep Fıstıklı Beyaz Çikolata 60 G

Skıttles Meyve Aromalı Şeker Kaplı Yumuşak Draje 38 G

Mcvıtıes Karamelli Bisküvi 120 G

Mcvıtıes Sütlü Çikolata Kaplı Atıştırmalık Bisküvi 67 G

Godiva Antep Fıstıklı Karamelli Sütlü Çikolata Kare 60 G

Olıps Mini Mınts Mango Portakal 12.5 G

First 60dk Nane Aromalı Sakız 27 G

First 60dk Yeşil Nane Aromalı Sakız 27 G (2 Adet)

Toblerone Sütlü 100 G

Oreo Vanilya Aromalı Dolgulu Kakaolu Bisküvi 110 G

Godiva %72 Bitter Çikolata Kare 60 G

Patiswıss Kakao Çekirdekli Karamelli Beyaz Çikolata70 G

Haribo Chamallows Çikolata Dolgulu 62 G

Schweppes Zero Tonic Tonik 1 L

Cappy Meyve Kokteylİ 1 L

Lıpton Şeftali Pet 1 L

Sprite Pet 1 L

Coca-Cola Şekersiz 1 L Pet

Nescafe Xpress White 250 Ml

Red Bull Organıcs Cola Kutu 250 Ml

Red Bull 250 Ml

METRO MARKET YILBAŞI SEPETİ VE İÇERİĞİ:

Metro Market'te yılbaşı paketi olarak bir ürün hazırlanmış durumda.

2023 yılbaşı paketi 219 TL'den satılıyor.



