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Çarşı-pazarda Ramazan hareketliliği başladı: Hurma fiyatları...

19.03.2022 16:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan'ın başlamasına kısa bir süre kala sofra hazırlıklarına başlandı. Çarşı pazarda Ramazan sofralarının vazgeçilmezlerinden hurmalar 35-210 TL, kayısı ise 85-160 TL arasında satılıyor.

Çarşı-pazarda Ramazan hareketliliği başladı: Hurma fiyatları...

2022 Ramazan ayı 2 Nisan tarihinde başlayacak ve 1 Mayıs tarihinde de sona erecek.
Ramazan ayının gelmesine kısa bir süre kala çarşı-pazarda Ramazan hareketliliği başladı. Vatandaşlar her Ramazan olduğu gibi bu Ramazan’da da hurma, kayısı, incir ve üzüm gibi yiyecekleri almaya şimdiden başladı. Raflardaki en ucuz hurma olan Irak ve İran hurmalarının kilosu 35 TL’den satılırken, en pahalı hurma olan Kudüs hurması ise 210 TL’den alıcı buluyor.

“EN UCUZ HURMA 35, EN PAHALI HURMA İSE 210 TL”

Hurma fiyatları hakkında bilgi veren aktar Salih Özdemir, “Hurma fiyatları Ramazan ayından önce artmaya başladı. Daha önce fiyatlar Ramazan’dan 1 hafta önce değişirdi. Bu sene erken zamlanmaya başladı. Geçen yıl 75 TL’ye sattığımız sugai hurmasını şimdi 98 TL’ye, 60 TL’ye sattığımız Medine hurmaları şu anda 95 TL’den satılıyor. En ucuz hurma İran hurması. Glikozlu olan bu hurmalar 35 TL’nden, Irak hurması da yine 35 TL’den satılıyor. En pahalı hurma Kudüs hurması olarak dikkat çekiyor. En iri boy Kudüs hurması 210 TL’den satılıyor. Bu fiyatlar şu anda güncel fiyatlar. Devamlı olarak ürünlere zam geliyor. Ramazan’ın başlamasına birkaç gün kala hurma fiyatları daha da artabilir. Vatandaşlar en çok kilosu 95-185 TL arasında değişen Medine hurmalarına ilgi gösteriyor” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Ramazan
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