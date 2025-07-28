Çay sevenleri üzecek haber: Fiyatlar zamlandı! Etiketlere yansımaya başladı

Kuru çaya en son haziran ayı ortalarında yüzde 15 zam yapılmıştı. Bugün yeni bir zam daha geldi.

ÇAY FİYATLARINA ZAM

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR), kuru çay fiyatlarına ortalama yüzde 3,5 zam yaptı.

ZAMLARIN DEVAM ETMESİ BEKLENİYOR

Bloomberg HT'de yer alan habere göre; temmuz ayındaki yüzde 3,5 zam oranının ardından ağustos ayı ve sonrasında da aylık bazda benzer oranlarda çaya zam yapılmasının bekleniyor. Söz konusu aylık bazda zamların yıl sonuna kadar devam edebileceği dile getiriliyor.

Artan yaş çay ürün fiyatı, işçi ve işletme maliyetleri gerekçe gösterilerek yapılan zamların önümüzdeki aylarda da devam etmesi bekleniyor.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır