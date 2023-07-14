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Çay tiryakilerine kötü haber! Bir ayda ikinci zam

14.07.2023 10:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Haziran ayının başında çaya yapılan yüzde 43 zammın ardından Temmuz'da yeni bir zam daha geldi. Çaykur, yüzde 9,5 zam yaptı. Böylece, kuru çay fiyatlarına 8 Haziran'dan bu yana toplam yüzde 56,6 zam yapılmış oldu.

Çay tiryakilerine kötü haber! Bir ayda ikinci zam

Seçin öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 Mayıs tarihinde Rize'de gerçekleştirdiği mitingde yaş çay alım fiyatını açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Biliyorsunuz, geçtiğimiz yıl destek ödemesi ile birlikte yaş çaya kilo başına 7 lira alım vermiştik. Bu yıl için destek ödemesi ile birlikte yaş çay alım fiyatını kilo başına yüzde 64 arttırarak 11 lira 30 kuruşa çıkartıyoruz" açıklamasında bulunmuştu.

ÇAYA İKİNCİ ZAM

BloombergHT'ye göre bu açıklamaların ardından kuru çay fiyatlarına ardı ardına zam geldi. Haziran ayındaki yüzde 43'lük zammın ardından sektör temsilcileri, Çaykur'un önümüzdeki aylarda çaya yeniden yüzde 10-15 oranında bir zam daha yapabileceğini söylemişti. Aradan 5 hafta geçtikten sonra çaya ikinci zam yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Çay Zam

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