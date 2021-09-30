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ÇAYKUR ağustos ayı yaş çay bedeli ödemelerine başladı

30.09.2021 14:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, ağustos ayında alınan 127 bin 7 ton yaş çay karşılığında ödenecek 491 milyon 549 bin liranın bugün üreticilerin banka hesaplarına yatırıldığını bildirdi.

ÇAYKUR ağustos ayı yaş çay bedeli ödemelerine başladı

Alim, mayıs, haziran ve temmuz ayında üreticilerden aldıkları 486 bin 797 ton yaş çayın ödemelerini yaptıklarını söyledi. Ağustosta aldıkları 127 bin 7 ton yaş çay karşılığında 491 milyon 549 bin lira ödeme yapacaklarını belirten Alim, "Üreticilerimiz yarın paralarını kendi banka hesaplarından çekebilecek. Birinci sürgünde yaş çay bedeli olarak üreticilere toplam 1 milyar 206 milyon 155 bin lira ödeme gerçekleştirmiştik. Düzenli olarak her ay bir önceki ayın ödemesini sürdürmüş olacağız. Yaş çay alımlarımız ise iyi şekilde devam ediyor." dedi.

ÖDEMELER YARIN HESAPLARDA

Alim, organik çay fark ödemelerinin de sürdüğünü ifade ederek, haziran ayı organik yaş çay farkı olarak 10 bin 694 ton karşılığında 38 milyon 821 bin liranın da üretici hesaplarına aktarıldığını, paranın yarın banka hesaplarından çekilebileceğini kaydetti.

Kaynak: AA

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