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ÇAYKUR mevsimlik işçi alacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 21.02.2020 14:37 | Son Güncelleme

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü yeni açılacak fabrika ve eksik fabrikalar için mevsimlik işçi alacak.

ÇAYKUR mevsimlik işçi alacak

ÇAYKUR'dan yapılan yazılı açıklamada, "2020 yılı için yeni açılacak Fındıklı Fabrikası ve diğer eksik olan bazı işletmeler için mevsimlik tahmil, tahliye işçisi alımı uygulanacak olup, müracaatlar mevzuat gereği İş-Kur aracılığı ile alınacaktır. Bilahare noter tarafından kura çekimi ile alımlar uygulanacaktır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Rize'de 617, Trabzon'da bölgesi 132, Artvin'de 80 ve Giresun'da 1 kişi olmak üzere toplamda 830 kişinin mevsimlik işçi olarak işe alınacağı aktarıldı.

KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, ÇAYKUR,

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