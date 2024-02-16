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Cebe giren bozukluk 660 milyon lirayı buldu

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
16.02.2024 12:59 | Son Güncelleme:
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2023'te 781 milyon 492 bin 300 adet bozuk para dolaşıma sunuldu. Geçen yıl cebe giren bozuk paranın değeri 659 milyon 542 bin 600 lira oldu.

Cebe giren bozukluk 660 milyon lirayı buldu

Geçen yıl 781 milyon 492 bin 300 adet madeni para dolaşıma sunulurken, cebimize giren bozuk paranın değeri 659 milyon 542 bin 600 lira oldu.

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü verilerine göre, 2023 yılı boyunca tedavüle verilen madeni para miktarı 781 milyon 492 bin 300 adet olarak gerçekleşti.

TEDAVÜLE SUNULAN MADENİ PARA YARIM MİLYARI GEÇTİ

Tedavüle sunulan madeni paraların değeri 659 milyon 542 bin 600 lira olarak hesaplandı.

Verilere göre, 12 ayda 21 milyon 781 bin 200 adet 5 lira, 463 milyon 288 bin 100 adet 1 lira, 105 milyon 468 bin adet 50 kuruş, 105 milyon 788 bin adet 25 kuruş, 78 milyon 567 bin adet 10 kuruş, 6 milyon 120 bin adet 5 kuruş ve 480 bin adet 1 kuruş dolaşıma sunuldu.

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madeni para
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