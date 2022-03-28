Cebe havale nasıl çekilir? Cepbank ile cebe yapılan havale her ATM'den çekilir mi?

Bir kişinin cep telefonuna para gönderme işlemine cebe havale ya da cepbank denir. Para gönderilen kişinin cep telefonu numarasına kısa mesajla bir kod iletilir. Mesajı alan kişi bu kod ile o bankanın herhangi bir ATM’sinden kendine gelen parayı kart kullanmadan hızlı ve kolay bir şekilde çekebilir. İşte cepbank ile cebe yapılan havalenin çekilebilmesi için izlenmesi gereken yollar.

Cebe havale nasıl çekilir?

Cebe havale işlemi yapıldığında paranın gönderildiği kişiye güvenlik kodunun yazılı olduğu bir mesaj gönderilir. Alıcı mesajı aldıktan sonra 24 saat içinde herhangi bir ATM’ye giderek parayı çekebilir.

Bunun için ATM’nin “Kartsız İşlem> Para Çekme> Cebe Havale Para Çekme” menüsüne;

Gönderenin cep telefonu numarası,

Kendi cep telefonu numarası,

Kendi kimlik numarası,

Gönderilen paranın tutar bilgisi ve

Kendisine SMS ile iletilen şifreyi girmesi yeterli olur.

SMS ile gelen tek kullanımlık şifre 24 saat boyunca geçerlidir. Alıcının gerekli bilgileri 3 kez yanlış girmesi durumunda tutar, göndericinin hesabına iade edilir.

Cebe havale her ATM'den çekilir mi?

Cebe havale işlemi her banka için kendine özel bir işlemdir. Para hangi banka üzerinden gönderildiyse sadece o bankanın ATM’lerinden çekilebilir. Cebe havaleyle gelen parayı başka bankaların ATM’lerinden çekmek mümkün değildir.

Örneğin, cebe havale işlemi Yapı Kredi üzerinden yapıldıysa alıcı parayı sadece Yapı Kredi’nin ATM’lerinden çekebilir. Bu herhangi bir Yapı Kredi ATM’si olabilir. İş Bankası, Garanti ya da başka banka ATM’lerini kullanamaz.

Cebe havale tutarı kısmi tutarlı çekilir mi?

Gönderilen tutarın tümünün tek seferde çekilmesi gerekmektedir. Cebe havale işleminde kısmi tutarlı para çekme işlemi yapılamaz.

Örneğin, cebe havale işlemiyle 500 TL para gönderildiyse alıcının önce 300 TL’sini, bir süre sonra kalan 200 TL’yi çekmesi mümkün değildir. 500 TL’nin tamamı tek seferde çekilmelidir.

Cebe havale ne kadar sürer?

Cebe havale işleminde zaman kısıtlaması yoktur. 7 gün 24 saat cebe havale işlemi yapmak mümkündür. Parayı gönderen kişinin talimat vermesinin ardından alıcıya mesaj ulaşmasıyla para hemen çekilebilir. Bu süre en fazla 3-5 dakika sürmektedir.

Cebe havale edilen para çekilmezse ne olur?

Cebe havale ile gönderilen paranın, alıcı tarafından 24 saat içerisinde çekilmesi gerekmektedir. Bu süre içinde çekilmeyen para, göndericinin hesabına iade edilir.

Cebe havale işlemlerinde ek hesap kullanılabilir mi?

Vadesiz hesaba bağlı ek hesaptan da cebe havale yapılabilir. Bu konuda herhangi bir engel bulunmamaktadır.

Cebe havale işlemi yurt dışına ve döviz üzerinden yapılabilir mi?

Cebe havale işlemleri sadece TL cinsinden ve Türkiye’deki GSM operatörlerine ait cep telefonu numaralarına yapılabilir.



