FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Cebe havale nasıl çekilir? Cepbank ile cebe yapılan havale her ATM'den çekilir mi?

Cebe havale nasıl çekilir? Cepbank ile cebe yapılan havale her ATM'den çekilir mi?

26.03.2022 22:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Banka hesabına gerek olmadan bir kişiye cep telefonu üzerinden para gönderme imkânı sunan cebe havale uygulaması, kullanım kolaylığı dolayısıyla yoğun ilgi görüyor. Cepbank ile cebe yapılan havale, paranın gönderildiği bankanın herhangi bir ATM’sinden çekilebilir. Paranın çekilmesi için gerekli olan bilgiler ve adımları bir araya getirdik.

Cebe havale nasıl çekilir? Cepbank ile cebe yapılan havale her ATM'den çekilir mi?

Bir kişinin cep telefonuna para gönderme işlemine cebe havale ya da cepbank denir. Para gönderilen kişinin cep telefonu numarasına kısa mesajla bir kod iletilir. Mesajı alan kişi bu kod ile o bankanın herhangi bir ATM’sinden kendine gelen parayı kart kullanmadan hızlı ve kolay bir şekilde çekebilir. İşte cepbank ile cebe yapılan havalenin çekilebilmesi için izlenmesi gereken yollar.

Cebe havale nasıl çekilir?

Cebe havale işlemi yapıldığında paranın gönderildiği kişiye güvenlik kodunun yazılı olduğu bir mesaj gönderilir. Alıcı mesajı aldıktan sonra 24 saat içinde herhangi bir ATM’ye giderek parayı çekebilir.

Bunun için ATM’nin “Kartsız İşlem> Para Çekme> Cebe Havale Para Çekme” menüsüne;

  • Gönderenin cep telefonu numarası,
  • Kendi cep telefonu numarası,
  • Kendi kimlik numarası,
  • Gönderilen paranın tutar bilgisi ve
  • Kendisine SMS ile iletilen şifreyi girmesi yeterli olur.

SMS ile gelen tek kullanımlık şifre 24 saat boyunca geçerlidir. Alıcının gerekli bilgileri 3 kez yanlış girmesi durumunda tutar, göndericinin hesabına iade edilir.

Cebe havale her ATM'den çekilir mi?

Cebe havale işlemi her banka için kendine özel bir işlemdir. Para hangi banka üzerinden gönderildiyse sadece o bankanın ATM’lerinden çekilebilir. Cebe havaleyle gelen parayı başka bankaların ATM’lerinden çekmek mümkün değildir.

Örneğin, cebe havale işlemi Yapı Kredi üzerinden yapıldıysa alıcı parayı sadece Yapı Kredi’nin ATM’lerinden çekebilir. Bu herhangi bir Yapı Kredi ATM’si olabilir. İş Bankası, Garanti ya da başka banka ATM’lerini kullanamaz.

Cebe havale tutarı kısmi tutarlı çekilir mi?

Gönderilen tutarın tümünün tek seferde çekilmesi gerekmektedir. Cebe havale işleminde kısmi tutarlı para çekme işlemi yapılamaz.

Örneğin, cebe havale işlemiyle 500 TL para gönderildiyse alıcının önce 300 TL’sini, bir süre sonra kalan 200 TL’yi çekmesi mümkün değildir. 500 TL’nin tamamı tek seferde çekilmelidir.

Cebe havale ne kadar sürer?

Cebe havale işleminde zaman kısıtlaması yoktur. 7 gün 24 saat cebe havale işlemi yapmak mümkündür. Parayı gönderen kişinin talimat vermesinin ardından alıcıya mesaj ulaşmasıyla para hemen çekilebilir. Bu süre en fazla 3-5 dakika sürmektedir.

Cebe havale edilen para çekilmezse ne olur?

Cebe havale ile gönderilen paranın, alıcı tarafından 24 saat içerisinde çekilmesi gerekmektedir. Bu süre içinde çekilmeyen para, göndericinin hesabına iade edilir.

Cebe havale işlemlerinde ek hesap kullanılabilir mi?

Vadesiz hesaba bağlı ek hesaptan da cebe havale yapılabilir. Bu konuda herhangi bir engel bulunmamaktadır.

Cebe havale işlemi yurt dışına ve döviz üzerinden yapılabilir mi?

Cebe havale işlemleri sadece TL cinsinden ve Türkiye’deki GSM operatörlerine ait cep telefonu numaralarına yapılabilir.

Cebe havale limiti ne kadar? Cepbank cebe havale limiti artırma nasıl yapılır?Cebe havale limiti ne kadar? Cepbank cebe havale limiti artırma nasıl yapılır?


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Akaryakıtta yeni gelişme! Akaryakıt sektörü taleplerini ilettiler! İşte güncel benzin ve motorin fiyatlarıAkaryakıtta yeni gelişme! Akaryakıt sektörü taleplerini ilettiler! İşte güncel benzin ve motorin fiyatları
Meclis’ten geçti! Kredi faiz indirimi ve kredi kartları için yeni kararın detayları…Meclis’ten geçti! Kredi faiz indirimi ve kredi kartları için yeni kararın detayları…
Son dakika: Altın fiyatları için kurulan senaryoyu tek tek anlattı: İslam Memiş'ten çok konuşulacak değerlendirme! İşte Fed'in yeni taktiği Son dakika: Altın fiyatları için kurulan senaryoyu tek tek anlattı: İslam Memiş'ten çok konuşulacak değerlendirme! İşte Fed'in yeni taktiği
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Törende skandal hareket! Ünlü oyuncudan sunucuya tokat

Törende skandal hareket! Ünlü oyuncudan sunucuya tokat

16 milyar TL'lik vurgunda çarpıcı tesadüf!

16 milyar TL'lik vurgunda çarpıcı tesadüf!

Sıfır ve ikinci el araba almak isteyenlere kötü haber! Zam dalgası yüzde 5 ile başladı: Kademeli olarak...

Sıfır ve ikinci el araba almak isteyenlere kötü haber! Zam dalgası yüzde 5 ile başladı: Kademeli olarak...

İŞKUR kurslarına katılan herkes alıyor! Günlük 179 lira ödeme…

İŞKUR kurslarına katılan herkes alıyor! Günlük 179 lira ödeme…

Meclis’ten geçti! Kredi faiz indirimi ve kredi kartları için yeni kararın detayları…

Meclis’ten geçti! Kredi faiz indirimi ve kredi kartları için yeni kararın detayları…

Emlak vergisi istisnasının detayları belli oldu! Yeni emekliler için...

Emlak vergisi istisnasının detayları belli oldu! Yeni emekliler için...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

İlk iftar ne zaman?

İlk iftar ne zaman?

Ramazan'da tok tutan yiyecekler nelerdir?

Ramazan'da tok tutan yiyecekler nelerdir?

Çarşı-pazarda Ramazan hareketliliği

Çarşı-pazarda Ramazan hareketliliği

Ramazan ayında neden kilo alınır?

Ramazan ayında neden kilo alınır?

Fatih Sultan Mehmet’in sofrasından eksik etmediği şifa dolu içecek!

Fatih Sultan Mehmet’in sofrasından eksik etmediği şifa dolu içecek!

Hayati tehlikesi olan trans yağla karıştırılıyor! Aslında çok faydalı

Hayati tehlikesi olan trans yağla karıştırılıyor! Aslında çok faydalı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.