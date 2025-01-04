'Cebinden 2 bin 500 lira aldılar' Özgür Özel asgari ücretli ve emekli için konuştu! Meclis'e seslenerek milyonları ilgilendiren talebini açıkladı

Asgari ücret, memur ve emekli maaşlarının belli olmasından beri zam oranları üzerinden tartışmalar devam ediyor. Asgari ücrete yüzde 30, memur ve memur emeklisine yüzde 11,54, SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 15,75 oranında zam yapılması vatandaşın tepkisini göstermesine neden oldu.

"CEBİNDEN 2 BİN 500 LİRA ALDILAR"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kars'ta gerçekleştirdiği konuşmada asgari ücret için değerlendirmede bulundu. Özel, 22 bin 104 lira olan asgari ücret için şu cümleleri kurdu:



"Bu iktidar geldiğinde, bir asgari ücret 7 çeyrek altın alıyordu. O asgari ücret şu anda 3,5 çeyrek altını zor alıyor. Yarı yarıya asgari ücretliyi yıpratmışlar. Bir yıl boyunca bir kuruş zam yapmadıkları asgari ücrete şimdi 5 bin lira zam yaptılar. 17 bin liranın geçen sene ocak ayına göre satın alma gücü 10 bin liradan altına düştü. 7 bin 500 lira asgari ücretlinin kaybı varken 5 bin lira zam verdiler. İlk kez bir Cumhuriyet hükümeti asgari ücretlinin cebine para koymak yerine, 2 bin 500 lira para aldı. Bunu söylediğimizde yapmadık diyen var mı karşımıza çıkıp, bunu savunabilen var mı? Şimdi dün hep birlikte enflasyonu gözledik. Enflasyonu yüzde 1 açıkladı TÜİK. Ne demek TÜİK? 'Tayyip Beyi Üzmeyen İstatistik Kurumu'nun baş harfleri; TÜİK. Tayyip beyi üzmüyor ama sizi üzüyor. Çünkü yüzde 1. Normalde aylık enflasyonu hocalar yüzde 3 hesaplamış, TÜİK yüzde 1. Neye tenezzül ediyorlar? O rakama göre emekliye zam verilecek ya memur emeklisine yüzde 13 değil yüzde 11 vermek için işçi emeklisine yüzde 16 değil yüzde 14 vermek için; emeklinin cebinden para çalmak için yaptıkları iş"

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN TBMM'YE SESLENDİ

En düşük emekli maaşının 14 bin 500 lira olacağını kaydeden Özel, cümleleri şu şekilde sıraladı:



"Bu hükümetin hemen öncesinde görev yapan hükümet, o çok kötüledikleri koalisyon hükümeti, Ecevit'in hükümeti geldiği gün en düşük emekli maaşı 1,5 asgari ücretti. Bugünkü hesapla 33 bin liraydı. Şu anda 12 bin 500 lira ve Cumhurbaşkanının talimatıyla bunu 14 bin 500 lira yapacaklar. Bugün 14 bin 500 liraya kim geçinebilir. Bugün bir AK Parti'li, bir MHP'li çıksın karşıma desin ki 14 bin 500 lira ile geçim olabilir. Bugün için Kars'taki ortalama kira 11 bin lira. 14 bin 500 lira maaş vereceksin, 11 bin lira kira alacaksın, 3 bin 500 lirayla geçin diyeceksin. Bu maaşla kira ödesen aç kalırsın, karnını doyursan maazallah sokakta kalırsın. Bunun için buradan bir kez daha Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki bütün partilere sesleniyorum; gelin hep beraber öncelikle en düşük emekli maaşını bir asgari ücret düzeyine çıkaralım. Ve tekrar ediyorum Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında en düşük emekli maaşı Erdoğan öncesi olduğu gibi 1,5 asgari ücret olacaktır. Söz veriyoruz."

DHABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır