Cem Küçük'ten çarpıcı İSKİ iddiası! "İlk defa açıklıyorum" diyerek duyurdu: "Paranın izi kaybettirildi"

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması devam ediyor. İkinci dalga operasyonda aralarında İSKİ Genel Müdürü'nün de olduğu çok sayıda isim tutuklanmıştı.

ÇARPICI İDDİA!

Gazeteci Cem Küçük, "İSKİ'nin 2019'da Ekrem Bey'in görevi devr aldığında kamu bankası veya özel bir banka da olabilir. 2 ila 3 milyar TL bir para var." diyerek paranın izinin kaybettirildiğini iddia etti.

"İSKİ'NİN PARASI, BELEDİYENİN DEĞİL"

Küçük açıklamasında şunları ifade etti:

"İSKİ hakkında böyle bir iddia var. 2019'da İSKİ müdürü o muydu bilmiyorum ama İSKİ'nin 2019'da Ekrem Bey'in görevi devr aldığında kamu bankası veya özel bir banka da olabilir. 2 ila 3 milyar TL bir para var. Bu para peyderpey çekiliyor 6 ay içinde. Bu paranın akıbeti belli değil. Nereye aktardıkları belli değil, yatırıma mı aktardılar, maaş mı ödediler. Soruşturmada var, dosyaya girdi. Bu paranın izi kaybettiriliyor. İSKİ'nin parası, belediyenin değil."