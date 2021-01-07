Cenaze yardımı nedir? Cenaze yardımı kimlere verilir? 2021 cenaze yardımı ne kadar?

Sosyal devlet anlayışının bir unsuru olarak Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesinden vefat eden kişilerin defnedilmesi için yakınlarına cenaze ödeneği verilir. Cenaze ödeneği olarak isimlendirilen sosyal yardımdan yararlanmak için belirlenen şartlara uyum sağlanması ve resmi başvuruların iletilmesi gerekir. Cenaze yardımı hakkından yararlanmak isteyenler cenaze ödeneği kaç günde ödenir ve ölüm parası ne kadar sorularının cevaplarına yanıt bulmak için araştırmalarını çoğalttı. Peki cenaze yardımı nedir? Cenaze ödeneği şartları nelerdir? 2020 cenaze ödeneği ne kadar? İşte cenaze ödeneğine dair merak edilen detaylar...

CENAZE YARDIMI NEDİR? CENAZE YARDIMININ ŞARTLARI NELERDİR?

Cenaze ödeneği temelde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenen şartlara uygun olan kişilerin vefat etmesi durumunda ailesine bir defaya mahsus olarak ödenen yardımı ifade eder. Cenaze yardımı ödemesi SGK bünyesinde çalışma hayatını devam ettiren veya emekli olmaya hak kazanan, yaşlılık maaşı alan ya da sigortalı olarak 1 yıllık süreyi tamamladıktan sonra işten çıkartılanlardan aynı sene içinde vefat eden vatandaşların defin işlemiyle ilgilenecek yakınlarına yapılır. Cenaze yardımının şartları Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çerçevesinde belirlemiştir. Buna göre;