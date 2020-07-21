Cenaze yardımı nedir, kimlere verilir? Cenaze yardımı ne kadar?

Cenaze yardımı vefat eden kişilerin defnetme masrafları düşünülerek yakınlarına verilen sosyal yardımı ifade eder. Ancak söz konusu yardımdan faydalanabilmesi için belirlenen şartlara uygunluğun yanında resmi başvurularını iletmeleri gerekir. Birinci dereceden yakınları vefat edenler cenaze ödeneği kaç gün içinde ödenir ve ölüm parası ne kadar sorularını yanıt bulmak için araştırmalarını arttırdı. Peki cenaze yardımı nedir, şartları nelerdir? 2020 cenaze ödeneği ne kadar? İşte, cenaze yardımına ilişkin merak edilen detaylar…

Cenaze Yardımı Nedir? Cenaze Yardımının Şartları Nelerdir?

Cenaze yardımı Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesinde çalışma hayatını sürdüren ya da emekli olmaya hak kazanan, yaşlılık aylığı alan veya sigortalı olarak ilk yılını tamamladıktan sonra iş akdine son verilenlerden aynı yıl içinde vefat eden kişilerin hak sahiplerine verilen yardımı oluşturur. Cenaze yardımı ödemeleri Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından onaylanan kişilere tek bir sefer olmak üzere yapılır. Cenaze yardımının şartları Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenmiştir.