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Cenaze yardımı nedir, kimlere verilir? Cenaze yardımı ne kadar?

EKONOMİ HABERLERİ  | 21.07.2020 11:27 | Son Güncelleme

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında belirlenen şartlara uygun olan vatandaşların ölümünün ardından ailesine bir defaya mahsus olmak üzere cenaze ödeneği verilir. Cenaze yardımının temel amacı ölümün ardından ortaya çıkan masrafların karşılanmasıdır. Cenaze yardımı vefat eden kişinin resmi nikahlı eşine, çocuklarına ya da anne ile babasına ödenir.

Cenaze yardımı nedir, kimlere verilir? Cenaze yardımı ne kadar?

Cenaze yardımı vefat eden kişilerin defnetme masrafları düşünülerek yakınlarına verilen sosyal yardımı ifade eder. Ancak söz konusu yardımdan faydalanabilmesi için belirlenen şartlara uygunluğun yanında resmi başvurularını iletmeleri gerekir. Birinci dereceden yakınları vefat edenler cenaze ödeneği kaç gün içinde ödenir ve ölüm parası ne kadar sorularını yanıt bulmak için araştırmalarını arttırdı. Peki cenaze yardımı nedir, şartları nelerdir? 2020 cenaze ödeneği ne kadar? İşte, cenaze yardımına ilişkin merak edilen detaylar…

Cenaze Yardımı Nedir? Cenaze Yardımının Şartları Nelerdir?

Cenaze yardımı Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesinde çalışma hayatını sürdüren ya da emekli olmaya hak kazanan, yaşlılık aylığı alan veya sigortalı olarak ilk yılını tamamladıktan sonra iş akdine son verilenlerden aynı yıl içinde vefat eden kişilerin hak sahiplerine verilen yardımı oluşturur. Cenaze yardımı ödemeleri Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından onaylanan kişilere tek bir sefer olmak üzere yapılır. Cenaze yardımının şartları Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenmiştir.

  • İş kazası veya meslek hastalığı sonucunda vefat eden,
  • Sürekli iş göremezlik geliri, malullük veya yaşlılık aylığı aldıkları sırada vefat eden,
  • Kendisinin adına en az 360 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi ödenen sigortalıların vefat etmesi durumunda hak sahiplerine cenaze ödeneği verilir.

    Cenaze Yardımı Kimlere Verilir?

    Cenaze yardımı şartlarına uygun olan kişilerin vefat etmesi durumunda birinci dereceden akrabalarına ödeme yapılır. Birinci dereceden akraba statüsünde vefat edenlerin eşi, çocukları, kardeşi ile anne ve babası yer alır. Vefat eden kişinin cenaze işlemlerine dair masrafların birinci dereceden akrabaları dışında karşılanması halinde prosedür daha farklı bir şekilde ilerler. Cenaze masraflarının karşılandığına dair tüzel ya da gerçek kişinin ispat sunması halinde cenaze yardımı ödemesi bu kurum ya da bireye yapılır. Cenaze yardımı ödemesinde belirlenen ücreti geçmemesine dikkat edilir.

    Cenaze Yardımı Başvurusu Nasıl Yapılır?

    Cenaze ödeneği başvurusu bizzat olarak gerçekleştirilir. Cenaze yardımı almaya hak kazanan kişilerin ölüm tarihinden itibaren 5 yıl içinde resmi başvurunun yapılması gerekir. Bizzat başvuru sırasında kişilerin cenaze yardımı başvuru formu ile Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü ya da Sosyal Güvenlik Merkezine gitmeleri yeterli olur.

    Cenaze Yardımı Sorgulaması Nasıl Yapılır?

    Cenaze yardımı için başvurusunu tamamlayanlar durum hakkında bilgi almak için e-Devlet kapısında hizmete açılan sorgulama sayfasını kullanabilirler. Sorgulama işleminin yapılabilmesi için takip edilmesi gereken adımlar belirlenmiştir.

  • İlk adımda Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından oluşturulan “Şahıs Ödemeleri Sorgulama” sayfasına giriş yapılır.
  • Ardından sayfanın alt kısmında bulunan “kimliğimi şimdi doğrula” linkine tıklanır. Linke basıldıktan sonra “Kimlik Doğrulama Sistemi” sayfası açılır.
  • Kimlik Doğrulama Sistemi basamaklarının geçilmesi için e-Devlet şifresi ve T.C kimlik numarası boşluklarının geçilmesi gerekir. İlgili boşlukların doldurulmasından sonra ise “sisteme giriş yap” yazısına basılır. Bilgilerin doğru ve eksiksiz bir şekilde girilmesinden sonra cenaze yardımı başvuru durumu görüntülenir.

    Cenaze Ödeneği Ne Kadar?

    Cenaze yardımına dair ödemenin miktarı her sene asgari ücret baz alınarak güncellenir. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) rakamlarına göre 2020 cenaze yardımı miktarı belirlenmiştir. Buna göre 2020 cenaze ödeneği miktarı 801 TL olarak açıklanmıştır.
    5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu kapsamında emekli olan kişilere cenaze yardımı olarak 2.775,16 TL ödeme yapılır. Ancak devlet memurlarının emekli aylığından az olmamak üzere ödeme miktarında değişiklik yapılır. Aynı zamanda makam, temsil ve görev tazminatı cenaze yardımı ödemesine eklenir.

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