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  4. Cep yakan fark! Halde kilosu 4 lira olan domates markette 14 lira

Cep yakan fark! Halde kilosu 4 lira olan domates markette 14 lira

08.06.2022 16:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da havaların ısınmasıyla sebze-meyve halinde birçok ürünün fiyatı düştü, ancak bu market raflarına yansımadı. Halde kilosu 4 liraya satılan domates, market raflarında 14 lira. Adana Kabzımallar Odası Başkanı Mahsun Doğan, "Buradan 4 liraya çıkan malın markette en fazla 8 lira olması lazım" dedi.

Cep yakan fark! Halde kilosu 4 lira olan domates markette 14 lira

Verimli tarım arazilerine sahip Çukurova’da yaz ürünlerinin piyasaya çıkmasıyla Adana'nın meyve-sebze halinde birçok ürünün fiyatında düşüş yaşandı.

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Geçen aylarda fahiş fiyatlarıyla dikkat çeken domatesin kilosu meyve-sebze halinde 4 liraya geriledi. Sofraların vazgeçilmezi olan diğer ürünlerden patlıcan 2-3 lira, biber 3 lira, salatalık ise kilosu 2 liraya satılıyor. Buna karşın market tezgahlarında domates 14, patlıcan ve biber 10, salatalık ise 8 lira civarında satışa sunuluyor. Adana Kabzımallar Odası Başkanı Mahsun Doğan, ürünlerin fiyatlarının düşmesine karşın market raflarına bu durumun yansımamasından dolayı vatandaşın ucuza meyve- sebze yiyemediğini söyledi.

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Fiyatlar üzerinde sürekli denetim yapılması gerektiğini belirten Doğan, "Defalarca belirttiğimiz gibi denetim şart. Burada 4 liraya sattığımız domates, markette neden 14- 15 lira? Yetkililere sesleniyoruz. Denetim yapılırsa vatandaş ucuza yiyecek. Buradan 4 liraya çıkan malın markette en fazla 8 lira olması lazım” dedi. (DHA)

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Adana
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