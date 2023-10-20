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Cep yakan fiyatlar düştü, vatandaşın yüzünü güldürdü! Tezgahlar balıkla doldu taştı: "Her bütçeye, her keseye uygun var"

20.10.2023 10:27 | Son Güncelleme:
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Denizlerdeki bolluk balıkçıları memnun etti, vatandaşın yüzünü güldürdü. Balıkçılar fiyatların en uygun olduğu ayların yaşandığına dikkat çekti. Mersin'de tezgahlarda her çeşit balık yerini aldı. Bolluğun etkisiyle, geçtiğimiz aylarda cep yakan balık fiyatları düşüşe geçti. Mersinli balıkçılar "Her bütçeye, her keseye uygun balıklarımız var" diyor.

Cep yakan fiyatlar düştü, vatandaşın yüzünü güldürdü! Tezgahlar balıkla doldu taştı: "Her bütçeye, her keseye uygun var"

Akdeniz'de av yasağının tamamen kalktığı 15 Eylül tarihinden itibaren Mersin'de balık fiyatlarında düşüş gözlendi. Tezgahlar adeta balıkla dolup taştı. Balıkçılar her geçen yılın bir öncekini arattığını söylese de ilk "Ama ilk 3 ay her zaman balık bolluğu vardır" dedi.

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1 Eylül’den itibaren Karadeniz, Marmara ve Ege’de bütün tekneler, Akdeniz’de ise gırgır tekneleri avlanmaya çıkarken, 15 Eylül’den itibaren ise tüm Türkiye’de yasak tamamen kalktı. Yasağın kalkmasıyla beraber balık tezgahları da dolmaya başladı. Tezgahların dolmasıyla birlikte geçtiğimiz aylarda el yakan balık fiyatları da ciddi oranda düşerken, vatandaşlar da balığa rağbet göstermeye başladı.

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"BALIKLARIMIZ ÇOK, VERİMLİLİK VAR"

Yeni balık sezonu ve fiyatlarla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Mersin Balıkçılar Derneği Başkanı Adnan Polat, 15 Eylül itibariyle av yasağının Akdeniz’de tamamen kalktığını belirterek şöyle konuştu:

"Vira Bismillah diyerek av sezonumuzu açtık. İlk 1-2 ay bereketli geçiyor. Balıklarımız çok, verimlilik var. Akdeniz’de balık çeşidi de bol. Akdeniz’de her çeşit balığımız çıkıyor. Barbun, gümüş, istavrit, sardalya, çupra, levrek gibi her tür balığımız şu anda var. Balık bolluğu da var. Eylül, ekim ve kasım ayları balık bolluğunun çok olduğu aylardır ve fiyatların da en uygun olduğu aylardır. Omega 3 açısından da balık çok zengin bir yiyecektir. Bağışıklık sistemini de güçlendiren en önemli gıda maddesi de balıktır. Halkımızın talebi de bu yönde gayet güzel. Halkımız bu yönde bilinçlenmiş durumda. Balık satışlarımız da gayet iyi. Fiyatlarımız da çok uygun. Uygun düzeyde tutmaya çalışıyoruz. 50-60-70 liraya sardalya, hamsi satıyoruz. Diğer gıda ürünleriyle karşılaştırırsanız gayet fiyatlar uygun. Denizden balığı tutup getirmek gerçekten zor bir iş. Buna rağmen biz uygun fiyatla bunları veriyoruz."

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"İLK 3 AY HER ZAMAN BALIK BOLLUĞU VAR"

Her geçen senenin bir önceki seneyi arattığının altını çizen Polat şu ifadelerin kullandı:

"Ama ilk 3 ay her zaman balık bolluğu vardır. Bu aylarda balık fiyatları da en alt seviyede gider. Hamsiyi 60-70 liraya satıyoruz. Sardalye balığı Omega 3 açısından en zengin yiyecek. Akdeniz’in Mersin’in en değerli balığının kilosu 60 lira. Kefal balığı var 80-90 lira arasında. Gümüş balığı var, çok lezzetli, lokum balığı da deniyor ona kilosu 70-80 lira arasında. Barbun 80, 100, 150 boyuna, ebadına göre gidiyor. Yani her bütçeye her keseye uygun balıklarımız var."

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
balık fiyatları

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