Cep yakıyor! İstanbul'da aidatlar kiraları geçti! 21 ilçede afaki artış

İstanbul'da kira bedelleri cep yakarken bir yandan da vatandaşlar aidatlarla başa çıkmaya çalışıyor. Gayrımenkul Teknoloji Platfomu Tapusor, İstanbul'un 39 ilçesinde site içi ve site dışı aidat rakamlarını açıkladı. Bu rapor öyle rakamları ortaya çıkardı ki duyan şok oluyor. Aidatlar adeta kira fiyatlarını geçti. 21 ilçede afaki artış yaşandı...

21 İLÇEDE AFAKİ ARTIŞ YAŞANDI

Sarıyer, Beykoz, Beyoğlu, Çatalca, Esenler, Zeytinburnu, Silivri, Fatih, Bakırköy, Şişli, Kadıköy, Beşiktaş, Bayrampaşa, Kartal, Sultanbeyli, Çekmeköy, Kâğıthane, Küçükçekmece, Pendik, Üsküdar, Ataşehir olmak üzere İstanbul'da 21 ilçede konut aidat fiyatlarında yüzde 100'ün üzerinde artış yaşandı.

Çalışanların maaşı, vergi, sigorta giderleri, sosyal tesisler, otopark, spor alanları havuz bakımı gibi hizmetleri içerisinde barındıran sitelerde en yüksek aidat ödeyen ilçe ortalama 1.971 TL ile Şişli oldu, en düşük aidat ödemesi 423 TL ile Arnavutköy olarak açıklandı.

AİDATLAR RESMEN KİRALARI GEÇTİ!

Aidatları en fazla artan ilçe yüzde 175 ile Çekmeköy ve Kartal olurken, Pendik'te aidatlar yüzde 172, Küçükçekmece'de ise yüzde 129 arttı. Kâğıthane yüzde 114, Sarıyer yüzde 113 ve Kadıköy yüzde 110 değer artışıyla dikkat çeken ilçelerin başında yer aldı. Beşiktaş 1.490 TL, Sarıyer 1.385 TL, Bakırköy 1.322 TL ve Kadıköy 1.052 TL site içi yaşamda en fazla aidat ödeyen ilçeler olarak açıklandı.

Bazı site aidatları ise kira fiyatlarını resmen geçri. Beykoz'da bulunan bir villa sitesi 11 bin TL ile İstanbul'da en yüksek aidat ödemesini talep eden yerlerin başında geliyor. Sarıyer Kilyos'ta bulunan villalarda 10 bin TL, Kadıköy Kalamış'taki rezidanslarda 8.000 TL, Beşiktaş Kanyon'daki rezidanslarda 7.500 TL ve Bakırköy Florya'daki bahçe dublekslerde 5.500 TL aidat talep ediliyor.

En yüksek aidat talep eden ilçelerdeki ortalama rakam ise Şişli'de 8.575 TL, Büyükçekmece'de 7.477 TL, Beşiktaş'ta 7.334, Beykoz'da 6.650 TL, Bakırköy'de 6.283 TL, Kadıköy'de 6.277, Sarıyer'de 6.450, Üsküdar'da ise 6.076 TL oldu.

RAKAMLAR İKİYE KATLANDI

İstanbul'da konut aidat ödemeleri site dışı mülklerde de yükseldi. Genel temizlik, elektrik, asansör bakımı gibi ortak giderlerin daha sınırlı olduğu konutların bulunduğu Zeytinburnu, Bağcılar, Avcılar, Bayrampaşa, Bahçelievler gibi ilçelerde 50-60 TL olan aidat rakamları yılsonunda 150-200 TL'ye yükseldi.

Site dışı aidatların en fazla arttığı ilçe yüzde 140 ile Arnavutköy, yüzde 133 ile Esenler ve yüzde 100 üzeri artışla Üsküdar, Sultanbeyli, Ataşehir, Pendik ve Silivri ilçeleri oldu. Site dışı aidat ödemelerinde ilk sırayı 533 TL ile Sarıyer ve Beyoğlu paylaşıyor. Bu ilçeleri Kadıköy, Beşiktaş ve Bakırköy sırası ile takip ediyor.

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

Aidat fiyatları kiralarla yarışınca vatandaşlar duruma haklı olarak isyan etti. Neredeyse 3 kat artan fiyatlara karşı Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık site yönetim hizmeti veren şirketler ile ilgili mevzuat çalışmaları yürütmek üzere birim kurdu.

