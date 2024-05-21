Ceplerinden bir kuruş bile çıkmıyor! Otomobil almak yerine kiralama seçeneği... Her geçen gün artıyor: Böylesi daha avantajlı

Yaz aylarının başlamasıyla araç satışlarına hız vermek isteyen bayilerde, sıfır otomobiller için kampanyalar başlarken; ikinci el otomobil piyasasında da fiyatlar az da olsa geriledi. Tüm bunlara rağmen aylardır pek çok araç satılamazken, galericiler satışların eskisi gibi olmadığını belirtiyor.

KREDİ FAİZLERİ ARAÇ SATIŞLARINI VURDU

Otomobili piyasasının bu denli durağanlaşmasının en büyük nedeni artan kredi faizleri olarak gösterilirken; bir diğer en önemli neden ise parası olanların paralarını mevduata yatırması.

YENİ SEÇENEK: ARAÇ KİRALAMAK!

Otomobil piyasasındaki durgunluk dikkat çekerken, araç satın almak isteyenlerin de kafası karışmış durumda. Otomobil satın almak mantıklı mı? sorusuna yanıt arayanların önüne yeni bir seçenek gelmiş durumda: Araç kiralamak!

ARABA ALMAK YERİNE MEVDUATA KOYUYORLAR

Örneğin piyasa değeri 1 milyon 100 bin TL olan 2021 model ikinci el otomobili satın almak yerine, aynı parayı mevduata koyanlar aylık 45-50 bin TL kazanıyor.

AYLIK 27 BİN TL'SİYLE ARABA KİRALIYOR

Durum böyle olunca da pek çok kişi parasını faize yatırıp, aylık 27 bin TL'ye aynı otomobili kiralıyor. Böylelikle hem bakım ücretlerinden hem de oluşacak masraflardan da kaçınmış oluyor.

MODELE GÖRE FİYATLAR DEĞİŞİYOR

Satın almak yerine kiralamayı tercih edenler; 3 aylık, 6 aylık ya da yıllık kiralama yaparken modelden modele de fiyatlar değişiyor.

Show Haber'e konuşan araç kiralama işletmecisi Abbas Aslan, "İnsanlar araçlarını satıyor. Parayı mevduata yatırıp, araç kiralıyorlar. Normalde ayda 20-25 kişi araç kiralama talebinde bulunuyor ama bu tatillerde 50-70'e çıkyor." dedi.







