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'Çerez' artık lüks oldu! Fiyatlar uçtu gitti, badem 390, kaju 320 TL...

09.10.2022 10:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'deki yüksek enflasyon gıdadan giyime her şeyin fiyatını etkiledi. Çerez fiyatları da bu artıştan etkilendi. Akşam televizyon karşısında çerez yemek bile artık sadece parası için mümkün. 100 gram badem 39 TL'den, kilosu ise 390 TL'den satılıyor. 60 TL'den satılan çekirdeği kilosunun da 80 TL'yi bulacağı belirtildi.

'Çerez' artık lüks oldu! Fiyatlar uçtu gitti, badem 390, kaju 320 TL...

Türkiye'de artan döviz kuru ve enflasyon hayat pahalılığını artırmaya devam ediyor. Çerez fiyatları da aldı başını gitti. Fiyatlar geçen seneden bu zamana kadar yüzde 100 arttı. Televizyon karşısında oturup çerez yemek bile dar gelirli için artık hayal olurken kuruyemişçiler "Artık kliogram fiyatlarını yazarken çekiniyoruz, 100 gram fiyatlarını yazıyoruz." dedi.

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ARTIK PARASI İÇİN MÜMKÜN

Hayat pahalılığı vatandaşları etkilemeye devam ediyor. Akşam televizyon karşısında çerez yemek bile artık sadece parası için mümkün. Çerez fiyatları uçtu, gitti. 'Çerez Parası' deyimi ise artık ucuz ürünü anlatmıyor.

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"KİLOGRAM FİYATLARINI YAZMAYA ÇEKİNİYORUZ"

Fiyatların uçup gittiğini ifade eden kuruyemişçiler, "Geçen sene 100-150 lira olan ürünler bu sene 300-350 lira bandına çıktı. Artık kliogram fiyatlarını yazarken çekiniyoruz, 100 gram fiyatlarını yazıyoruz" dedi.

DAR GELİRLİ İÇİN ÇEREZ 'HAYAL' OLDU

Ara ürünlerde çoğu zamanda akşam atıştırmalık olarak kullanılan çerez artık 'lüks' oldu. 100 gram badem 39 TL'den satılıyor, kilogram fiyatı ise 390 TL. Aynı şekilde kajunun 320, cevizin 250 ve fındığın kilogram fiyatı 240 TL. Çekirdeğin kilosu da 60 TL oldu ama 80 TL'yi bulabileceği belirtildi. Leblebi ise 40 TL'den 80'ye çıktı.

Fiyatlardaki artışın sebebi olarak yüksek enflasyon, üreticinin girdi maliyetlerindeki artış ve ithal ürünlerdeki döviz kurunun yükselmesi olarak gösteriliyor.


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Anahtar Kelimeler:
döviz Enflasyon çerez
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