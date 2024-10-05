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Cevabı herkesi şaşkına çeviriyor: 'Ev almak için kaç kilo paraya ihtiyaç var?'

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
05.10.2024 10:07
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Artan enflasyon konut fiyatlarını da vurdu. Öyle ki ortalama gelir sahipleri için son yıllarda ev sahibi olabilmek neredeyse hayal oldu. Trabzon'da bir vatandaş da 'Paramız pul oldu' başlığıyla yaptığı bir paylaşımda 200 liralık banknotlarla ev almak isteyen birinin kaç kilo paraya ihtiyacı olduğunun hesabını çıkardı. Ortaya çıkan sonuç herkesi şaşkına çevirdi.

Cevabı herkesi şaşkına çeviriyor: 'Ev almak için kaç kilo paraya ihtiyaç var?'

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde eski meclis üyesi Oktay Söğüt sosyal medya hesabından yaptığı 'Paramuz pul oldu' paylaşımıyla gündem oldu. Söğüt, Trabzon'da ev almak isteyen bir kişinin kaç kilo para ödemek zorunda olduğunun hesabını çıkardı.

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TAM 21 KİLO 187 GRAM AĞIRLIĞINDA PARAYA İHTİYAÇ VAR...

Trabzon'daki daire fiyatlarından yola çıkan Söğüt yaptığı hesaplamalarda 200 TL'lik banknotlarla ödeme yapılması durumunda 21 kilo 187 gram ağırlığında paraya ihtiyacın olduğunu hesapladı.

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Söğüt'ün paylaşımı şu şekilde:

“Büyük bir emlak sitesinde, bugün itibari ile Trabzon’a ait (zemin ve giriş katı hariç, 3 artı 1 oda ve sıfır) 486 adet satılık konut ilanı var.

2 milyon liradan daha düşük sadece 2 konutun olduğu Trabzon’da, 3 milyon liranın altında 66 konut, 3 milyon lira ila 4 milyon 500 bin lira arasında 320 konut, 4 milyon 500 bin liranın üzerinde ise 98 konut ilana çıkmış. İlanlardaki rakamlardan anlaşılacağı üzere, Trabzon’da ortalama bir konut fiyatı 3 milyon 750 bin lira civarında.

Konut kiralarının cep yakması bir yana, bu fiyatlara Trabzon’da konut sahibi olmak neredeyse hayal. Çünkü hayalinizi gerçekleştirmek için ise 21 kilo paraya ihtiyacınız var. Nasıl mı?

Trabzon’da ortalama 3 milyon 750 bin lira olan bir konutu satın alabilmek için, en büyük kâğıt para olan 200 liralık banknotlardan tam 18 bin 750 adet gerekiyor. 200 liralık bir banknotun da 1,13 gr olduğundan hareketle; 3 milyon 750 bin lira 21 kilo 187 gr eder)

200 liralık kağıt banknot, 1 Ocak 2009 tarihinde tedavüle çıktı. O tarihte dolar kuru 1,52 idi. Yani 200 lira, 131 dolara karşılık geliyordu. Bugün ise dolar kuru 34 küsur. Yani 200 liramız sadece 6 dolara karşılık geliyor. Evet, sadece 6 dolar.

Anlayacağınız paramız pul olmuş. 21 kilo paraya ancak bir konut alınır olmuş…”

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Anahtar Kelimeler:
para konut
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