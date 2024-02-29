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Cevdet Yılmaz'dan 'büyüme' yorumu: 'Emeğin milli gelirden aldığı pay arttı'

29.02.2024 13:01
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz bugün açıklanan 2023 büyüme rakamlarına ilişkin olarak, "Emeğin milli gelirden aldığı pay arttı" yorumunu yaptı. Yılmaz büyüme kapasitesinin güçlenerek devam ettiğini belirtti.

Cevdet Yılmaz'dan 'büyüme' yorumu: 'Emeğin milli gelirden aldığı pay arttı'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2023 yılı büyüme rakamlarına ilişkin, "Para ve maliye politikası eş güdümünde enflasyonla mücadele konusunda kararlı adımlarımızı sürdürürken, ekonomimizin yatırım, istihdam, üretim ve ihracat yoluyla büyüme oluşturma kapasitesi de güçlenerek devam etmektedir" dedi.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) büyümesine ilişkin değerlendirmede bulundu. Yılmaz, "2023 yılında Türkiye ekonomisi, yüzde 4,5'lik bir büyüme kaydederek Orta Vadeli Program hedefinin üzerinde gerçekleşti. GSYH, 1 trilyon 119 milyar dolarla ilk kez 1 trilyon doların üzerine çıkarken, kişi başı GSYH ise 13 bin 110 dolar seviyesine yükseldi. Siyasi istikrar ve güven içinde ekonomimizde öngörülebilirliğin sağlandığı bir ortamda, büyüme performansımızı 14 çeyrektir kesintisiz bir şekilde sürdürüyoruz. Bölgemizi etkileyen olumsuz jeopolitik gelişmelerin yaşandığı, depremin yaralarının sarıldığı, küresel ticari faaliyetlerin azaldığı bir dönemde sağlanan büyüme ekonomimizin gücünü göstermektedir. Açıklanan küresel büyüme verilerine göre dördüncü çeyrekte ve 2023 yıl genelinde OECD ve G-20 ülkeleri arasında büyüme oranında 2'nci sırada yer alarak küresel ölçekte üst sıralardaki yerimizi koruyoruz" dedi.

'EMEĞİN MİLLİ GELİRDEN ALDIĞI PAY ARTTI'

2023 yılının 4'üncü çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yüzde 4 oranında büyüdüğünü; tarım, sanayi ve hizmetler sektörlerinin tamamında bu çeyrekte pozitif büyüme kaydedildiğini vurgulayan Yılmaz, "Bu dönemde katma değer artışı bir önceki yılın aynı dönemine göre inşaat sektöründe 10,8, sanayi sektöründe yüzde 1,9, hizmetler sektöründe (inşaat dahil) ise yüzde 3,6 olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın aynı dönemine göre sabit sermaye yatırımlarındaki yüzde 10,7'lik yüksek artış ve tüketim harcamalarının artış hızının yavaşlaması da büyümenin daha sağlıklı bir kompozisyonla ve dezenflasyon yaklaşımımızla uyumlu bir patikada ilerlediğini göstermektedir. Emeğin milli gelirden aldığı pay 2023 yılında artmıştır. İş gücü ödemelerinin milli gelir içindeki payı 2022 yılındaki yüzde 23,6 seviyesinden, 2023 yılında yüzde 29,1’e yükselmiştir. Para ve maliye politikası eşgüdümünde enflasyonla mücadele konusunda kararlı adımlarımızı sürdürürken, ekonomimizin yatırım, istihdam, üretim ve ihracat yoluyla büyüme oluşturma kapasitesi de güçlenerek devam etmektedir. Amacımız Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde istikrar içinde, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme ile Türkiye Yüzyılı'nda ülkemizi daha ilerilere taşımak, halkımızın sosyal refahını kalıcı olarak artırmaktır" ifadelerini kullandı.

(DHA)

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Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır
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Cevdet Yılmaz büyüme
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