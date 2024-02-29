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SON DAKİKA: 2023 büyüme rakamları belli oldu: TÜİK’ten flaş açıklama! Bakan Şimşek'ten ilk açıklama

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
29.02.2024 10:02
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Son dakika haberi… Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 yılı büyüme rakamlarını açıkladı. Dördüncü çeyrekte GSYH yüzde olurken yüzde 4, yılın tamamında oran yüzde 4,5 oldu. Şimşek, "Kişi başına milli gelir bir önceki yıla göre 2 bin 450 dolar artarak 13 bin 110 dolara yükseldi." açıklamasını yaptı.

SON DAKİKA: 2023 büyüme rakamları belli oldu: TÜİK’ten flaş açıklama! Bakan Şimşek'ten ilk açıklama

Son dakika: Piyasalar ayın son gününde önemli bir veriyi karşıladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 yılının son çeyrek dönemi ve tamamı için GSYH rakamlarını açıkladı. Buna göre Türkiye’nin dördüncü çeyrek büyümesi yüzde 4 olurken, 2023 büyüme rakamı yüzde 4,5 olarak açıklandı. Ekonomistlerin 4. çeyrek GSYH tahmini yüzde 3,6, 2023 tahmini ise yüzde 4,4 büyüme yönündeydi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek büyüme rakamlarına ilişkin olarak "Programımız doğrultusunda büyümede yılın üçüncü çeyreğinde başlayan dengelenme son çeyrekte de devam etti." dedi.

Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH, 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 75, artarak 26 trilyon 276 milyar 307 milyon TL oldu.

SON ÇEYREKTE YILLIK BÜYÜME YÜZDE 4 OLDU

TÜİK verilerine göre 2023'ün son çeyreğinde yıllık büyüme yüzde 4 olarak kaydedildi. Son çeyrekte ekonomi yılın üçüncü çeyreğine göre ise yüzde 1 büyüme gösterdi.

Ankette 2023 yılının dördüncü çeyreğine ilişkin beklenti yüzde 3,5 olmuştu. Aynı dönem için çeyreklik beklenti ise yüzde 0,2 büyüme yönündeydi.

KİŞİ BAŞINA GAYRİSAFİ YURT İÇİ HASILA 2023 YILINDA 307 BİN 952 TL OLDU

Kişi başına GSYH 2023 yılında cari fiyatlarla 307 bin 952 TL, ABD doları cinsinden 13 bin 110 olarak hesaplandı.

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2023 yılında bir önceki yıla göre finans ve sigorta faaliyetleri toplam katma değeri yüzde 9, inşaat yüzde 7.8, hizmetler yüzde 6.4, diğer hizmet faaliyetleri yüzde 4.6, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 3.8, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 2.7, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 1.3, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 1.2 ve sanayi yüzde 0.8 arttı. Tarım sektörü ise yüzde 0.2 azaldı.

BAKAN ŞİMŞEK'TEN AÇIKLAMA

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek büyüme rakamlarına ilişkin olarak, "Kişi başına milli gelir bir önceki yıla göre 2 bin 450 dolar artarak 13 bin 110 dolara yükseldi. Programımız doğrultusunda büyümede yılın üçüncü çeyreğinde başlayan dengelenme son çeyrekte de devam etti." değerlendirmesini yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
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