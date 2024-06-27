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Cevdet Yılmaz'dan gri liste açıklaması! 'Enflasyondaki düşüş Temmuz ve Ağustos'ta daha da hızlanacak'

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
27.06.2024 21:46
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz gri listeden çıkmak için her şeyin yapıldığını ifade ederek "Son derece olumlu bir raporun çıktığını biliyoruz" dedi. Enflasyon ile ilgili de konuşan Yılmaz, düşüşün Temmuz ve Ağustos ile daha da hızlanacağını aktardı.

Cevdet Yılmaz'dan gri liste açıklaması! 'Enflasyondaki düşüş Temmuz ve Ağustos'ta daha da hızlanacak'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CNN Türk'te gündeme dair açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin gri listeden çıkmak için istenilenleri yaptığını ifade ederek "Yapılan incelemede, son derece olumlu bir raporun çıktığını biliyoruz. Bizim beklentimiz iyi yönde çıkması. Çıkmazsa bunu siyasi bir neden olarak yorumlarız" dedi.

Yılmaz'ın açıklamasından satır başları:

GRİ LİSTE AÇIKLAMASI: 'SON DERECE OLUMLU BİR RAPOR ÇIKTI'

"Mehmet Bey Singapur'da. Biz de OECD'ye göre gri listede yer alıyoruz. Bizden istenilenler yapıldı. Kripto paralara karşı düzenleme isteniliyordu, biliyorsunuz o da Meclis'ten geçti. Yapılan incelemede, son derece olumlu bir raporun çıktığını biliyoruz. Bizim beklentimiz iyi yönde çıkması. Çıkmazsa bunu siyasi bir neden olarak yorumlarız. Biz teknik anlamda bir sıkıntı görmüyoruz.

Çıkmamak dünyanın sonu değil elbette. Esas olarak sizin dünyaya karşı yaptıklarınız önemli olan ama çıkarsak da olumlu bir şey bu tabii. Not artışlarına da etkisi olabilir elbette ama ülkeye bakış algısı konusundan önemli.

ENFLASYON AÇIKLAMASI: 'DÜŞÜŞ TEMMUZ VE AĞUSTOS'TA DAHA DA HIZLANACAK'

Geçen yıl Eylül ayında bir orta vadeli program koyduk. 3 yıllık bir program ortaya koyduk. 3 dönem esas alındı. Bir geçiş dönemi, iki dezenflasyon dönemi, üç istikrar dönemi. Mayıs ayından sonra geçiş dönemini geride bıraktığımızı düşünüyoruz. Haziran'dan itibaren yıllık enflasyonda düşüşler görmeyi bekliyoruz. Dolayısıyla Haziran'la birlikte dezenflasyon dönemine girmiş olacağız. Temmuz ve Ağustos'ta bunun daha da hızlandığını göreceğiz. Eylül'e geldiğimizde bugünkü rakamın ciddi anlamda gerilediğini göreceğiz. Mayıs ayından sonra dezenflasyon dönemini de geri bırakacağımızı düşünüyoruz. Ondan sonra fiyat istikrarı dönemi gelecek.

Türkiye gerek bütçe açığında, gerek cari açıkta, gerek büyüme ve istihdam da doğru adımlarla ilerliyor. Merkez Bankası'nın 147.6 Milyar dolar rezervi var. Geçen yıl 90 Milyar dolar civarındaydı. Çok ciddi bir iyileşme olduğunu söyleyebiliriz. Türkiye sağlıklı bir şekilde ilerliyor. Artık sağlam bir zeminde enflasyonla mücadele edecek konumdayız. Bizim bütün amacımız sosyal refahı kalıcı olarak arttırmak. Dolayısıyla bu çerçevede bu mücadeleyi sürdürüyoruz. Katma değeri daha yüksek bir ekonomi inşaa etme durumundayız.

"OVP VERİLERİNİ GÜNCELLEYECEĞİZ"

Eylül'de planlama programımızı güncelleyeceğiz ama ana çerçeve değişmeyecek. Bir yılda Türkiye'de ve dünya da değişmeler oldu. Bu gelişmeler ışığında OVP'nin makroekonomik verilerini güncelleyeceğiz. Geçen yıl OVP'yi hazırlarken ortak akıla baş vurduk. Birçok kesime danışarak oluşturduk bu programı. Güncellerken de istişare ederek güncelleyeceğiz. Türkiye'nin yapısal dönüşümü, katma değeri yüksek bir ekonomi düşüncesi devam edecek."

Express


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Enflasyon Cevdet Yılmaz
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