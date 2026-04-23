FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Cevdet Yılmaz'dan "Orta Vadeli Program'da kesinti olacak mı?" sorusuna yanıt: Mayıs ayını işaret etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Orta Vadeli Program hakkında soruları yanıtladı. Yılmaz, "Orta Vadeli Program ise her yıl Eylül ayında güncelleniyor. Eylül ayına geldiğimizde bu etkileri de daha sıhhatli görme imkanımız olacak. Dünyadaki ve Türkiye’deki gelişmelere göre makroekonomik tahminlerimizi güncelleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Mustafa Fidan
MyMani

Türkiye'de 3 yıllık makroekonomik hedefleri, politikaları ve bütçe tavanlarını belirleyen program olak kamuyuna duyurulan Orta Vadeli Program (OVP) konusunda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan önemli açıklamalar geldi.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ'DAN OVP AÇIKLAMASI

Yılmaz, TBMM 23 Nisan resepsiyonuna katıldı. Yılmaz, Merkez Bankası faiz kararına ilişkin, "Merkez bankasının nasıl bir açıklama yapacağını Mayıs ayında göreceğiz.

Orta Vadeli Program ise her yıl Eylül ayında güncelleniyor. Eylül ayına geldiğimizde bu etkileri de daha sıhhatli görme imkanımız olacak. Dünyadaki ve Türkiye’deki gelişmelere göre makroekonomik tahminlerimizi güncelleyeceğiz" dedi.

"PROGRAMDA KESİNTİ SÖZ KONUSU DEĞİL"

Programda kesinti olacak mı sorusuna Yılmaz, "Programda kesinti söz konusu değil. Programın genel çerçevesi belli o istikamette ilerliyoruz. Asıl olan programdır. Program doğruysa dış etkiler belli sürelerde programa olumlu veya olumsuz etkide bulunabilirler. Siz programınıza uyduğunuz sürece hedeflerinize ulaşırsınız" ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Cevdet Yılmaz Orta Vadeli Program (OVP) ovp ne demek OVP maddeleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.