Cevdet Yılmaz'dan "Orta Vadeli Program'da kesinti olacak mı?" sorusuna yanıt: Mayıs ayını işaret etti

Türkiye'de 3 yıllık makroekonomik hedefleri, politikaları ve bütçe tavanlarını belirleyen program olak kamuyuna duyurulan Orta Vadeli Program (OVP) konusunda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan önemli açıklamalar geldi.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ'DAN OVP AÇIKLAMASI

Yılmaz, TBMM 23 Nisan resepsiyonuna katıldı. Yılmaz, Merkez Bankası faiz kararına ilişkin, "Merkez bankasının nasıl bir açıklama yapacağını Mayıs ayında göreceğiz.

Orta Vadeli Program ise her yıl Eylül ayında güncelleniyor. Eylül ayına geldiğimizde bu etkileri de daha sıhhatli görme imkanımız olacak. Dünyadaki ve Türkiye’deki gelişmelere göre makroekonomik tahminlerimizi güncelleyeceğiz" dedi.

"PROGRAMDA KESİNTİ SÖZ KONUSU DEĞİL"

Programda kesinti olacak mı sorusuna Yılmaz, "Programda kesinti söz konusu değil. Programın genel çerçevesi belli o istikamette ilerliyoruz. Asıl olan programdır. Program doğruysa dış etkiler belli sürelerde programa olumlu veya olumsuz etkide bulunabilirler. Siz programınıza uyduğunuz sürece hedeflerinize ulaşırsınız" ifadelerini kullandı.