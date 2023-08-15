Cevdet Yılmaz tarih verdi: Yeni bir eylem planı geliyor…

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Yatırım Ortamını İyileştirme Toplantısı'nda konuştu. Yılmaz açıklamasında, "Toplantımızda yatırım ikliminin geliştirilmesi adımlarını istişare ettik. Bugünkü toplantıdan sonra eylül ayından sonra Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile birlikte komitelerimizi çalıştırarak kısa vadeli yeni bir eylem planı ortaya koyacağız" ifadelerini kullandı.

İşte Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın açıklamalarından satırbaşları:

Toplantımızda yatırım ikliminin geliştirilmesi adımlarını istişare ettik. Kısa vade ve orta vade şeklinde ayırıyoruz. Bugünkü toplantıdan sonra eylül ayından sonra Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile birlikte komitelerimizi çalıştırarak kısa vadeli yeni bir eylem planı ortaya koyacağız. 3 ay sonra yeniden bir Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) toplantısı yaparak çalışmalarımızı gözden geçirmeyi planlıyoruz. Finansmana erişim konusu toplantımızda öne çıkan başlıklarından.

Sanayi alanlarımızın genişletilmesi konusunda mutabakat oluştu. Katma değeri yüksek ihracat için AR-GE'ye ağırlık verilecek. Çalışma mevzuatında yeni düzenlemeler konusunda Çalışma Bakanlığımızın kısa ve orta vadeli çalışmaları ele alması söz konusu.

20 yılda 255 milyar dolar doğrudan yatırım çektik. Yeşil dönüşümün hızlandırılması diğer önemli başlıklardan biriydi.

Ulaştırmada temel önceliğimiz demiryolunun güçlendirilmesi. Demiryolu yatırımı ve bağlantıları geliştireceğiz. Risk yönetiminin geliştirilmesi de ana başlık olarak tartışıldı. Her türlü afete hazırlık çalışmalarını ele aldık. İstanbul başta olmak üzere afete hazırlık çalışmalarının hızlandırılması da önemli başlıklardan biri oldu.

Enflasyonla mücadeleyi güçlü bir şekilde sürdüreceğiz. Kalkınmayı sağlıklı bir zeminde istikrarlı bir şekilde sürdürmeyi istiyoruz.

Türkiye'de yatırım iklimi daha güçlü hale geldikçe ekonomimize yansıyacaktır. Kurulumuz çalışmalarına devam edecektir. Kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör temsilcilerimize teşekkür ediyorum.



