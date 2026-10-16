Cevizde yüzde 30 kayıp! Üreticinin fiyat beklentisi dikkat çekti

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde 150 dönümlük arazide yetiştirilen 4 bin ceviz ağacında hasat başladı. Geçen yıl 35 tona kadar kuru kabuklu ceviz elde eden üretici Selahattin Atalar, bu sezon yağışlar nedeniyle rekoltede yüzde 20-30 düşüş beklediklerini belirtti. Cevizin kilogram fiyatının 250 ile 300 lira arasında konuşulduğunu aktaran Atalar, 250 liralık satış fiyatının kendileri için yeterli olacağını ifade etti.

4 BİN AĞAÇTA HASAT MESAİSİ

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde 2017 yılında 150 dönümlük araziye dikilen ceviz ağaçlarında hasat dönemi başladı. Çukurova'nın verimli topraklarında yetişen 9 yaşındaki 4 bin ağaçtan toplanan cevizler, satışa hazırlanıyor.

60 yaşındaki üretici Selahattin Atalar, geçen yıl 100 tonun üzerinde yaş ceviz ve yaklaşık 35 ton kuru kabuklu ceviz elde ettiklerini belirtti. Bu yıl ise yağışlı hava koşullarının üretimi olumsuz etkilediğini söyleyen Atalar, rekoltede geçen yıla kıyasla yüzde 20-30 kayıp yaşandığını dile getirdi. Üretici, sezon sonunda 20-25 ton kuru kabuklu ceviz hasadı yapmayı bekliyor.

AĞAÇLARIN ASIL VERİM DÖNEMİ YENİ BAŞLIYOR

Bahçedeki ağaçların henüz tam verim kapasitesine ulaşmadığına dikkat çeken Selahattin Atalar, üretimin önümüzdeki yıllarda artmasını beklediklerini söyledi. Atalar, ağaçların bu yıldan itibaren asıl verim dönemine geçeceğini ve bahçenin üretim kapasitesinin her yıl yaklaşık yüzde 25-30 oranında büyüyeceğini ifade etti.

Ceviz yetiştiriciliğini daha ileri bir noktaya taşımayı amaçladıklarını belirten Atalar, Osmaniye'nin yer fıstığıyla bilindiği kadar ceviz üretimiyle de tanınmasını istediklerini kaydetti. Üretici, imkanların elvermesi halinde mevcut bahçeyi genişletmek için çalışmalarını sürdüreceklerini dile getirdi.

YOL VE ELEKTRİK EKSİKLİĞİ TESİS KURULUMUNU GECİKTİRİYOR

Bölgede farklı tarım ürünlerini de denediklerini ancak en iyi sonucu cevizden aldıklarını anlatan Atalar, çevrede elma, armut ve nar üretiminin denendiğini, zeytinin ise yeterince verimli olmadığını söyledi. Ceviz bahçesini büyütmek istediğini belirten üretici, bunun için bazı altyapı ihtiyaçlarının karşılanması gerektiğini vurguladı.

Atalar, yaklaşık bir kilometrelik resmî yola ihtiyaç duyduğunu, yolun yapılmasının ardından elektrik bağlantısının sağlanabileceğini ve ruhsat alabileceğini ifade etti.Bu işlemlerin tamamlanmasıyla bölgede bir tesis kurmayı planladığını belirten üretici, şu anda cevizleri işlenmek üzere Kahramanmaraş ve Gaziantep'e taşımak zorunda kaldığını söyledi.

Ürünlerin başka şehirlere götürülmesinin zaman kaybına yol açtığını ve pazara ulaşmalarını geciktirdiğini aktaran Atalar, bu süreçte ithal cevizin piyasaya girmesinin satışları zorlaştırdığını dile getirdi.

“CEVİZ 250 LİRAYA SATILSA BİZİM İÇİN KURTARIR”

Ceviz fiyatlarına ilişkin değerlendirmede bulunan Selahattin Atalar, borsalardan ve büyük üreticilerden edindikleri bilgilere göre toptan kilogram fiyatının 250 ile 300 lira arasında konuşulduğunu belirtti.

Ancak 300 liralık seviyeyi yüksek bulduğunu ifade eden Atalar, beklentisini şu sözlerle açıkladı: “Ceviz 250 liraya satılsa bizim için kurtarır.”

Atalar, üretim koşullarının iyileşmesiyle bahçeyi daha da büyütmeyi ve ceviz yetiştiriciliğini geliştirmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır