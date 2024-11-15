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Çevre Bakanlığı İzmir Körfezi için temizlik çalıştayı düzenledi!

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
15.11.2024 14:12
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, kirlilik, balık ölümleri ve kötü kokuyla gündeme gelen İzmir Körfezi'ni kurtarma seferberliği kapsamında çalıştay düzenledi. Körfez temizliği için yapılan ve yapılacak çalışmaların değerlendirildiği çalıştayda, "İzmir İçin Nefes Projesi"ne ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu

Çevre Bakanlığı İzmir Körfezi için temizlik çalıştayı düzenledi!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, kirlilik, balık ölümleri ve kötü kokuyla gündeme gelen İzmir Körfezi'ni kurtarma seferberliği kapsamında çalıştay düzenledi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakanlık koordinasyonunda İzmir İl Müdürlüğü'nde 12 Kasım'da düzenlenen çalıştaya, İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve İZSU'dan daire başkanları ile İZDENİZ AŞ, Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü, Devlet Su İşleri 2. Bölge Müdürlüğü, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İzmir Deniz Dibi Tarama Başmühendisliği, İzmir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkilileri katıldı.

TÜM ÇALIŞMALAR DEĞERLENDİRİLDİ

Çalıştayın ilk gününde, "İzmir Körfezi Acil ve Kısa Vadeli Eylem Planı" kapsamında bugüne kadar kurumların yürüttüğü çalışmalar ve bundan sonraki süreçte yapılacak çalışmalar değerlendirildi.

körfez

Programın ikinci günündeki toplantıda ise Bilim Kurulu üyeleri ile İZSU Genel Müdürlüğünden daire başkanları yer aldı. Bilim Kurulu üyeleri bugüne kadar İzmir Körfezi'nde yürütülen çalışmalarla ilgili sunum yaptı, İzmir Körfezi Acil ve Kısa Vadeli Eylem Planı kapsamında yapılacak çalışmalar ele alındı.

İZMİR İÇİN NEFES PROJESİ İÇİN KONUŞULDU

Toplantıda ayrıca Bakanlık tarafından yürütülecek "İzmir İçin Nefes Projesi"ne ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu.
İzmir Körfezi'nin ekolojik sağlığının korunması, kirlilik yüklerinin tespiti ve iklim değişikliğinin etkilerinin belirlenmesinin hedeflendiği projeyle Bakanlık, iklim değişikliği senaryoları çerçevesinde körfez ekosistemine yönelik uzun vadeli koruma stratejileri geliştirerek önlemler alacak.

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Anahtar Kelimeler:
İzmir Körfez Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
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