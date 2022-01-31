Çevreci ürünler için tarihi adım! Küresel etiket geliyor

Tüketicilerin çevre dostu ürünlere ulaşmasını sağlayacak Türkiye Çevre Etiketi, Küresel Eko Etiket Ağı’na dahil oldu. Artık bu etikete sahip ürünler küresel ölçekte de ‘çevre dostu’ olarak tanınacak, iç ve dış pazarda avantaj kazanacak.

Dünyada kaynakları verimli kullanmak ve çevreyi korumak için adımlar hız kazandı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 29 Aralık 2021 tarihli imzasıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen ‘Türkiye Çevre Etiketi Sistemi’, Küresel Eko Etiket Ağı’na üye oldu.

İHRACATTA AVANTAJ

60 ülkenin yer aldığı Küresel Eko Etiket Ağı ile Türkiye Çevre Etiketi küresel ölçekte tanınacak. Bu sayede enerji verimliliğine, ısı ve su tasarrufuna önem veren firmalar ile çevreye duyarlı vatandaşlar ortak değerlerde buluşurken, bu etikete sahip ürünler ihracatta ayrıcalık kazanacak.

STANDARTLAR AB TÜZÜĞÜNE UYGUN BELİRLENİYOR

Standartlar, Avrupa Birliği Eko-Etiket Tüzüğü ile uyumlu olarak belirleniyor. Çevre Etiketi Sistemi sayesinde; enerji verimliliğine, ısı ve su tasarrufuna ve biyoçeşitliliğin korunmasına önem veren firmalar ile çevre duyarlılığı taşıyan vatandaşlar ortak değerlerde buluşmuş olacak. Bakanlık şu ana kadar seramik, tekstil, temizlik kağıdı, elde yıkama bulaşık deterjanı, kozmetik, cam ile turistik konaklama hizmet grubunda kriterleri belirledi. Ürünlerin kriterlere uygunluğu da Bakanlık tarafından denetleniyor. Çevre etiketi kullanımı 4 yıl süre için veriliyor.



