Çeyrek altın ne kadar? 17 Kasım altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Gram altın ne kadar?

Bir süredir hareketliliğin sürdüğü altın fiyatları ile ilgili güncel gelişmeler vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Yaşanan her hareketlilik vatandaşların altın konusunda nasıl bir adım atması noktasında soru işaretleri oluşturuyor. Vatandaşlar altın ihtiyaçları ve yatırım planları dolayısıyla düzenli olarak çeyrek altın ne kadar sorusunun yanıtını araştırıyor. Altının gram fiyatı geçtiğimiz hafta sert bir şekilde düşüşe geçmişti. Bu yüzden gram altın ne kadar sorusunun cevabı da merak ediliyor. Altının yönü konusunda ise belirsizlik devam ediyor. İşte kapanışta Kapalıçarşı’da altın fiyatları
Birikimlerinin bir bölümünü altın alarak değerlendirmek isteyen vatandaşlar İstanbul Kapalıçarşı’da kapanışta altın ne kadar oldu sorusunun cevabını düzenli olarak araştırıyor. İstanbul Kapalıçarşı’da 757 TL’den alınan çeyrek ziynet 762 TL’den satıldı. Dolayısıyla İstanbul Kapalıçarşı’da kapanışta çeyrek altın 762 TL’den işlem gördü. Vatandaşlar tarafından birikimlerini değerlendirme istekleri ve altın ihtiyaçları doğrultusunda çeyrek altının yanı sıra diğer altın fiyatları da merak ediliyor.
İstanbul Kapalıçarşı’da günü 24 ayar külçe altının gramı dünkü kapanışa göre % 0,19 yükseliş ile 470,40 TL’den tamamladı. İstanbul Kapalıçarşı’da 470,20 TL’den alınan 24 ayar külçe altın (gram) 470,40 TL’den, 3.099 TL’den alınan Cumhuriyet Ata Lira 3.120 TL’den, 429 TL’den alınan 22 ayar bilezik (gram) 433 TL’den, 3.028 TL’den alınan Lira (Tam) Ziynet 3.048 TL’den, 1.514 TL’den alınan Yarım Ziynet 1.524 TL’den ve 757 TL’den alınan Çeyrek Ziynet 762 TL’den satıldı. Şimdi ise vatandaşlar altın fiyatları artacak mı sorusunun yanıtını merakla araştırıyor. Peki, altın yükselir mi?
Altın piyasasındaki diğer verilere Mynet Finans’taki Altın Fiyatları sayfasından erişebilirsiniz.
Vatandaşların merakla takip ettiği fiyatlarda hareketlilik sürerken vatandaşlar altının yönünün ne olacağını araştırıyor ve altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi sorusuna cevap aramaya devam ediyor. Elindeki altınlarla ihtiyaçlarını gidermeyi ya da farklı yönde yatırım yapmayı düşünenler ise şu an altın bozdurmak mantıklı mı sorusunun cevabını merak ediyor. Konuyla ilgili olarak gözler uzmanlardan gelecek yorumlara çevrilirken analistlerin de bu noktada önemli değerlendirmeleri bulunuyor.
Analistler, küresel ekonomilerde teşviklerin devam edeceği beklentisine karşın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin olumlu haber akışıyla altının ons fiyatında yön arayışının sürdüğünü söylüyor. Peki, altın fiyatları yükselecek mi? Altın düşer mi?
Pfizer ve BioNTech'in aşısının ardından dün Moderna'nın da Kovid-19'a karşı geliştirilen aşısıyla ilgili açıklamalarından sonra altının ons fiyatı 1.865 dolara kadar gerilemişti. Moderna tarafından yapılan açıklamada, halen çalışmaları devam eden aşıya dair elde edilen ilk verilerin aşının %95,4 oranında etkili olduğu yönünde olduğu belirtilmişti. Analistler, koronavirüs salgınında artan vaka sayıları nedeniyle sıkılaştırılan tedbirlerin piyasalarda teşvik beklentisini yükselttiğini kaydediyor. Bunun yanı sıra analistler tarafından konuya dair gelişmelerin, ons altın fiyatının yönü konusunda etkili olabileceği dile getiriliyor.
Analistler, teknik olarak altının ons fiyatında 1.900 doların direnç, 1.860 doların ise destek olarak öne çıktığını belirtiyor.
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