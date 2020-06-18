Çeyrek altın ne kadar? (18 Haziran 2020 güncel altın fiyatları)



Çeyrek altın dün 622 lira, gram altın ise 380 lira cumhuriyet altını da 2.561 liradan satılmaya başlanmıştı. Peki 18 Haziran 2020 altının gram fiyatları güne nasıl başladı? Mısır Çarşısı’nda güncel altın kuru ne kadar oldu? İşte bugün altında son durum detayları haberimizde…

Gram altın güne nasıl başladı?



Gram altının fiyatı güne düşüşle başlamasının ardından fiyatı 379,88 lira civarında işlem görmeye başlandı.

Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe karşın dolar kurundaki yükselişle dengelenen gram altın, günü dikey seyirle 380 liradan tamamladı.

Yeni güne de yatay başlayan altının gram fiyatı, önceki kapanışın hemen üzerinde 380 lira seviyesinde seyrediyor.

18 Haziran 2020 çeyrek altın fiyatı ne kadar?



Çeyrek altın 622,49 lira, Cumhuriyet altını da 2.561 liradan satılıyor.

Dün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) açıklamaları sonrası sert bir şekilde dalgalanan altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 1.725 dolar seviyesinde bulunuyor.

Uzmanlar, Fed'in genişlemeci adımlara devam ettiğini belirterek, bu adımlara paralel dolardaki değer kaybının altının ons fiyatını desteklediğini kaydetti.