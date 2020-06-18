FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Çeyrek altın ne kadar? (18 Haziran 2020 güncel altın fiyatları)

Çeyrek altın ne kadar? (18 Haziran 2020 güncel altın fiyatları)

EKONOMİ HABERLERİ  | 18.06.2020 06:57 | Son Güncelleme

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Altın fiyatlarında son durum nasıl? 18 Haziran 2020 anlık güncel altın kuru fiyatları merak edilmeye başlandı. Gram altın güne nasıl başladı? İşte detaylar…

Çeyrek altın ne kadar? (18 Haziran 2020 güncel altın fiyatları)

Çeyrek altın ne kadar? (18 Haziran 2020 güncel altın fiyatları)

Çeyrek altın dün 622 lira, gram altın ise 380 lira cumhuriyet altını da 2.561 liradan satılmaya başlanmıştı. Peki 18 Haziran 2020 altının gram fiyatları güne nasıl başladı? Mısır Çarşısı’nda güncel altın kuru ne kadar oldu? İşte bugün altında son durum detayları haberimizde…

Gram altın güne nasıl başladı?

Gram altının fiyatı güne düşüşle başlamasının ardından fiyatı 379,88 lira civarında işlem görmeye başlandı.
Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe karşın dolar kurundaki yükselişle dengelenen gram altın, günü dikey seyirle 380 liradan tamamladı.
Yeni güne de yatay başlayan altının gram fiyatı, önceki kapanışın hemen üzerinde 380 lira seviyesinde seyrediyor.

18 Haziran 2020 çeyrek altın fiyatı ne kadar?

Çeyrek altın 622,49 lira, Cumhuriyet altını da 2.561 liradan satılıyor.
Dün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) açıklamaları sonrası sert bir şekilde dalgalanan altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 1.725 dolar seviyesinde bulunuyor.
Uzmanlar, Fed'in genişlemeci adımlara devam ettiğini belirterek, bu adımlara paralel dolardaki değer kaybının altının ons fiyatını desteklediğini kaydetti.

Fed'den yapılan açıklamada, bankanın İkincil Piyasa Kurumsal Kredi Tesisi (SMCCF) kapsamında şirket tahvili alacağı kaydedildi.
Bugün Almanya'da ZEW ekonomik görünüm endeksleri, ABD'de perakende satışlar, sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı verileri ile Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının izleneceğini aktaran uzmanlar, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.725 doların destek olarak öne çıktığını, gram altında ise 375-385 lira bandının izleneceğini bildirdi.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER İşte Arda Türkmen'in 15 yaş küçük sevgilisi İşte Arda Türkmen'in 15 yaş küçük sevgilisi
TVF Turkcell’in en büyük ortağı oluyorTVF Turkcell’in en büyük ortağı oluyor
Tamamlayıcı emeklilik sistemi nedir? Tamamlayıcı emeklilik sistemi ile ilgili tüm bilinmesi gerekenlerTamamlayıcı emeklilik sistemi nedir? Tamamlayıcı emeklilik sistemi ile ilgili tüm bilinmesi gerekenler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayındaki nikahta şok! Esra Erol hemen yayını kesti

Canlı yayındaki nikahta şok! Esra Erol hemen yayını kesti

MEB'den öğretmenleri ilgilendiren önemli karar!

MEB'den öğretmenleri ilgilendiren önemli karar!

70 milyar dolarlık dev satın alma

70 milyar dolarlık dev satın alma

Bakan Selçuk'tan Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi açıklaması

Bakan Selçuk'tan Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi açıklaması

Fiyatlar yarı yarıya düştü

Fiyatlar yarı yarıya düştü

Yüzde 80'i devrediliyor

Yüzde 80'i devrediliyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Kıdem tazminatında yeni dönem

Kıdem tazminatında yeni dönem

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

KYK borcunda erteleme ve indirim müjdesi! Eğer bunları yaparsanız...

KYK borcunda erteleme ve indirim müjdesi! Eğer bunları yaparsanız...

Ev hanımlarına meclisten müjde! Hiç çalışmasalar bile emekli olabilecekler...

Ev hanımlarına meclisten müjde! Hiç çalışmasalar bile emekli olabilecekler...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye Varlık Fonu Turkcell’in en büyük ortağı oluyor

TVF Turkcell’in en büyük ortağı oluyor

Suriye Lirası devalüe oldu

Suriye Lirası devalüe oldu

AB'den yabancıların şirket alımlarına sınırlama hazırlığı

AB'den yabancıların şirket alımlarına sınırlama hazırlığı

Yazı evde karşılayanlar şezlong satışlarını yüzde 119 artırdı

Yazı evde karşılayanlar şezlong satışlarını yüzde 119 artırdı

Temelini Cumhurbaşkanı Erdoğan atmıştı! 1915 Çanakkale Köprüsü yükseliyor

Temelini Cumhurbaşkanı Erdoğan atmıştı!

Resmen yürürlüğe girdi, otobüs bileti fiyatları yüzde 50 düştü

Fiyatlar yarı yarıya düştü

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.