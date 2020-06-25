Çeyrek altın ne kadar? (25 Haziran 2020 güncel altın fiyatları)



Çeyrek altın dün 637 lira, gram altın ise 388 lira cumhuriyet altını da 2.624 liradan satılmaya başlanmıştı. Peki 25 Haziran 2020 Perşembe altının gram fiyatları güne nasıl başladı? Mısır Çarşısı’nda güncel altın kuru ne kadar oldu? İşte bugün altında son durum detayları ve anlık altın fiyatları haberimizde…

Gram altın güne nasıl başladı?



Gram altının fiyatı güne dikey başlamasının ardından fiyatı 388 lira civarında işlem görmeye başlandı.

Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe karşın dolar kurundaki yükselişle dengelenen gram altın, günü dikey seyirle 388,25 liradan tamamladı.

Yeni güne de yatay başlayan altının gram fiyatı, önceki kapanışın hemen üzerinde 388,25 lira seviyesinde seyrediyor.

25 Haziran 2020 çeyrek altın fiyatı ne kadar?



Çeyrek altın 637 lira, Cumhuriyet altını da 2.624 liradan satılıyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) açıklamaları sonrası sert bir şekilde dalgalanan altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa göre 1.762 dolar seviyesinde bulunuyor.

Uzmanlar, Fed'in genişlemeci adımlara devam ettiğini belirterek, bu adımlara paralel dolardaki değer kaybının altının ons fiyatını desteklediğini kaydetti.