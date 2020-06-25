FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Çeyrek altın ne kadar? (25 Haziran 2020 güncel altın fiyatları)

Çeyrek altın ne kadar? (25 Haziran 2020 güncel altın fiyatları)

EKONOMİ HABERLERİ  | 25.06.2020 07:13 | Son Güncelleme

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Altın fiyatlarında son durum nasıl? 25 Haziran 2020 Perşembe anlık güncel altın kuru fiyatları merak edilmeye başlandı. Gram altın güne nasıl başladı? İşte detaylar…

Çeyrek altın ne kadar? (25 Haziran 2020 güncel altın fiyatları)

Çeyrek altın ne kadar? (25 Haziran 2020 güncel altın fiyatları)

Çeyrek altın dün 637 lira, gram altın ise 388 lira cumhuriyet altını da 2.624 liradan satılmaya başlanmıştı. Peki 25 Haziran 2020 Perşembe altının gram fiyatları güne nasıl başladı? Mısır Çarşısı’nda güncel altın kuru ne kadar oldu? İşte bugün altında son durum detayları ve anlık altın fiyatları haberimizde…

Gram altın güne nasıl başladı?

Gram altının fiyatı güne dikey başlamasının ardından fiyatı 388 lira civarında işlem görmeye başlandı.
Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe karşın dolar kurundaki yükselişle dengelenen gram altın, günü dikey seyirle 388,25 liradan tamamladı.
Yeni güne de yatay başlayan altının gram fiyatı, önceki kapanışın hemen üzerinde 388,25 lira seviyesinde seyrediyor.

25 Haziran 2020 çeyrek altın fiyatı ne kadar?

Çeyrek altın 637 lira, Cumhuriyet altını da 2.624 liradan satılıyor.
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) açıklamaları sonrası sert bir şekilde dalgalanan altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa göre 1.762 dolar seviyesinde bulunuyor.
Uzmanlar, Fed'in genişlemeci adımlara devam ettiğini belirterek, bu adımlara paralel dolardaki değer kaybının altının ons fiyatını desteklediğini kaydetti.

Fed'den yapılan açıklamada, bankanın İkincil Piyasa Kurumsal Kredi Tesisi (SMCCF) kapsamında şirket tahvili alacağı kaydedildi.
Bugün Almanya'da ZEW ekonomik görünüm endeksleri, ABD'de perakende satışlar, sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı verileri ile Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının izleneceğini aktaran uzmanlar, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.762 doların destek olarak öne çıktığını, gram altında ise 385-390 lira bandının izleneceğini bildirdi.

Altın piyasasındaki diğer hareketlere Mynet Finans’taki Altın Fiyatları sayfasından erişebilirsiniz.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEROyuncu aşkından ayrıldıktan iki gün sonra rol arkadaşıyla öpüşürken yakalandıOyuncu aşkından ayrıldıktan iki gün sonra rol arkadaşıyla öpüşürken yakalandı
Araç sahipleri dikkat! Zam geldiAraç sahipleri dikkat! Zam geldi
Dolar güne nasıl başladı?Dolar güne nasıl başladı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bir babanın en zor anı!

Bir babanın en zor anı!

TBMM'de koronavirüs alarmı: Tüm lokantalar kapatılacak

TBMM'de koronavirüs alarmı: Tüm lokantalar kapatılacak

Altın 'bol likidite, düşük faiz ve salgın' ortamında yükselişini sürdürüyor

Altın 'bol likidite, düşük faiz ve salgın' ortamında yükselişini sürdürüyor

Çin Patent Kurumu'ndan Türkiye'nin Otomobili'ne tasarım tescili

Çin Patent Kurumu'ndan Türkiye'nin Otomobili'ne tasarım tescili

Araç sahipleri dikkat! Zam geldi

Araç sahipleri dikkat! Zam geldi

Kimlere konut kredisi veriliyor?

Kimlere konut kredisi veriliyor?

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

2020'de ÖTV indirimi gelecek mi?

2020'de ÖTV indirimi gelecek mi?

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?

Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?

İŞKUR'dan işsiz kalan vatandaşlara 2354 TL maaş desteği!

İŞKUR'dan işsiz kalan vatandaşlara 2354 TL maaş desteği!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Renault 15 bin çalışanını işten çıkaracak

Renault 15 bin çalışanını işten çıkaracak

IMF küresel büyüme tahminini aşağı çekti

IMF küresel büyüme tahminini aşağı çekti

AB'den 2021 yılı bütçesi hazırlığı

AB'den 2021 yılı bütçesi hazırlığı

Benzine 12 kuruş zam geldi

Araç sahipleri dikkat! Zam geldi

Çin Patent Kurumu'ndan Türkiye'nin Otomobili'ne tasarım tescili

Çin Patent Kurumu'ndan Türkiye'nin Otomobili'ne tasarım tescili

Güven endeksi haziranda inşaatta yüzde 33.1 arttı

Bakan Albayrak duyurdu: Yüzde 33 arttı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.