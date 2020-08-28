FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Çeyrek altın ne kadar? 28 Ağustos 2020 Kapalıçarşı canlı ve anlık altın piyasası! Gram altın son durum! Bir Cumhuriyet altını ne kadar?

Çeyrek altın ne kadar? 28 Ağustos 2020 Kapalıçarşı canlı ve anlık altın piyasası! Gram altın son durum! Bir Cumhuriyet altını ne kadar?

EKONOMİ HABERLERİ  | 28.08.2020 06:41 | Son Güncelleme

Ağustos'un son haftası altın fiyatları ne olacağı merak ediliyor. Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu sorularına cevap arayan düğün sahipleri son günlerde altındaki fiyat artışından şikayetçi. Altın fiyatlarında son durum nasıl? 28 Ağustos 2020 cuma anlık güncel altın kuru fiyatları merak edilmeye başlandı. Gram altın güne nasıl başladı? İşte Kapalıçarşı canlı ve anlık altın piyasası!

Çeyrek altın ne kadar? 28 Ağustos 2020 Kapalıçarşı canlı ve anlık altın piyasası! Gram altın son durum! Bir Cumhuriyet altını ne kadar?

Geçtiğimiz haftayı doğalgaz açıklamasından sonra düşüşle kapatan altın da hareketlilik devam ediyor. Uzmanlardan altın tahminleri araştırmasını yapan vatandaşlar heyecanla altın fiyatlarının düşmesini bekliyor. Düğünlerde hediye takmak isteyen vatandaşların merak ettiği çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar ve altın fiyatları düşer mi sorusu oldu? Fiyatlardan dolayı artık çeyrek altın dahi alamayan vatandaşlar gram altına yöneldi. Altın fiyatlarında son durum nasıl merak edenler için detaylar haberimizde. 28 Ağustos 2020 cuma anlık güncel altın kuru fiyatları merak edilmeye başlandı. Gram altın güne nasıl başladı? Altın fiyatları yükselir mi? İşte detaylar…

Bir gram altın ne kadar?

Gram altın fiyatının, altının ons fiyatının tarihi zirveleri görmesinden sonra aniden sert düşüşünün ardından tekrar hareketlenmesi ile gram altın fiyatları da hareketlendi. Geçtiğimiz hafta doğalgaz açıklamasının ardından düşmeye başlayan altın fiyatları yeni haftaya düşüşle başladı. Peki Kapalıçarşı 28 Ağustos 2020 altın piyasası nasıl? Gram altının fiyatı güne düşey yönde başlamasının ardından fiyatı 457,57 lira civarında işlem görmeye başlandı. Gram altının dünkü kapanış fiyatı 455,88 lira oldu. Gram altın yeni güne yüzde 0,53 artışla başladı.

Altının ons fiyatındaki hareketliliğe karşın dolar kurundaki dalgalanma ile dengelenen gram altın, güne satış fiyatı 457,57 liradan başladı. Gram altının alış fiyatı ise Kapalıçarşı'da 457,45 lira olarak belirlendi.

Bir çeyrek altın ne kadar? (28 Ağustos 2020 güncel altın fiyatları)

Geçtiğimiz haftayı düşüşle tamamlayan altın bu haftaya da düşüşle başladı. Altının ons fiyatı, 2 bin dolar seviyesinin altında hareketlenerek güne 1.936,99 seviyesinde kaldı. Çeyrek altının dünkü kapanış fiyatı 750,30 lira olmuştu. Çeyrek altın yeni güne yüzde 0,37 artışla başladı.

Ons fiyatının 2 bin doların altında kalmasıyla bu sabah çeyrek altın satış fiyatı ise 753,10 lirayı gördü. Çeyrek altının alış fiyatı ise 744,20 lira olarak güne başladı. Aşağıda yer alan linkten Kapalıçarşı anlık ve canlı altın fiyatlarına ulaşabilirsiniz.

Analistler, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınında ikinci dalga endişelerinin altının ons fiyatını son 8 yılın en yüksek seviyelerinde tutmaya devam ettiğini söyledi.

CANLI ANLIK ALTIN KURU

Altın piyasasındaki diğer hareketlere Mynet Finans’taki Altın Fiyatları sayfasından erişebilirsiniz.

28 Ağustos 2020 bir Cumhuriyet altını ne kadar?

Bu hafta başı itibari ile altının ons fiyatındaki hareketlilik Cumhuriyet altının da hareketlenmesine neden oldu. Cumhuriyet altını dün günü 2.990,60 lira ile kapattı. Cumhuriyet altını güne yüzde 0,38 artışla başladı.

Bir Cumhuriyet altını satış fiyatı 3.001,90 lira olurken bir Cumhuriyet altını alış fiyatı ise 2.967,70 lira oldu.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) açıklamaları sonrası sert bir şekilde dalgalanan altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa oranla düşüşe devam ediyor 1.936,99 lira seviyesinde bulunuyor.
Uzmanlar, Fed'in genişlemeci adımlara devam ettiğini belirterek, bu adımlara paralel dolardaki değer kaybının altının ons fiyatını desteklediğini kaydetti.

YABANCI UZMANLARDAN ALTIN FİYATLARI TAHMİNLERİ!

Altın fiyatları düşer mi, uzmanların altın yorumu nedir?

Yatırım amacıyla altın almayı tercih eden vatandaşlar altın düşer mi konusunda araştırmalar yaparak bilgi almaya çalışıyor. En değerli madenler arasında yer alan altını en özel günlerinde de hediye olarak kabul eden düğün sahipleri tam tersi araştırmalar yaparak, altın düşer mi sorusunun cevabını arıyor. Yatırımcısının da alıcısının da ayrı ayrı merak etti altın da son durum. Uzmanlar bu dönemde altına yatırım yapılmasını riskli bularak küresel bir salgın krizi olduğunu ve altında yatırım yapmanın çok riskli olduğunu savunuyor. Birçok uzman kısa vadede riskli görülen altın fiyatları uzun vadede kar sağlayacağını iddia ediyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER YKS'ye girmişti! Ünlü isim Reynmen'den kötü haber YKS'ye girmişti! Ünlü isim Reynmen'den kötü haber
Ağustos ayı işsizlik maaşı ne zaman yatar? Ağustos ayı işsizlik maaşı ne zaman yatar?
Gümüşün gramı ne kadar?Gümüşün gramı ne kadar?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Gece yarısı korkunç olay! 2 kişiyi otomobilde, bir kişiyi ambulansta öldürdüler
Gece yarısı korkunç olay! 2 kişiyi otomobilde, bir kişiyi ambulansta öldürdüler
18 ilin sağlık müdürüyle görüştü
18 ilin sağlık müdürüyle görüştü
İkinci el araçlarda fiyat yüzde 100 arttı, esnaf araç bulamıyor
İkinci el araçlarda fiyat yüzde 100 arttı, esnaf araç bulamıyor
Çalışanları ilgilendiriyor! Yıl sonuna kadar uzatılsın talebi
Çalışanları ilgilendiriyor! Yıl sonuna kadar uzatılsın talebi
Altın fiyatları yükselecek mi?
Altın fiyatları yükselecek mi?
Bakan Albayrak: Hizmet ekonomisine geçiş budur
Bakan Albayrak: Hizmet ekonomisine geçiş budur
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Bu kursa katılırsanız devlet 50.000 TL hibe veriyor!
Bu kursa katılırsanız devlet 50.000 TL hibe veriyor!
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
TÜPRAS, PETKİM ve ZORLU Enerji hisse senetleri ne kadar oldu?
TÜPRAS, PETKİM ve ZORLU Enerji hisse senetleri ne kadar oldu?
Altın fiyatları düşecek mi?
Altın fiyatları düşecek mi?
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eylül ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatar? Resmi Gazete'de yayınlandı! Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitecek?
Kısa çalışma ödeneği Eylül'de de verilecek
Kapalıçarşı canlı gümüş fiyatları! (28 Ağustos 2020 Cuma) Gümüşün gramı ne kadar?
Gümüşün gramı ne kadar?
Enflasyon düşer mi? AA Finans ağustos ayı enflasyon beklentisi anketi sonuçlandı!
Enflasyon düşer mi?
Bakan Albayrak: Faiz ekonomisinden hizmet ekonomisine geçildi
Bakan Albayrak: Hizmet ekonomisine geçiş budur
İşsizlik maaşı ne zaman yatacak? Ağustos ayı işsizlik maaşı ne zaman yatar?
Ağustos ayı işsizlik maaşı ne zaman yatar?
Giresun'daki üreticilerin ORKÖY kapsamındaki kredi borçları 1 yıl ertelendi
O ödemeler bir yıl ertelendi

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.