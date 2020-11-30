Çeyrek altın ne kadar? 30 Kasım altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Gram altın ne kadar?

Bir süredir hareketliliğin sürdüğü altın fiyatları ile ilgili güncel gelişmeler vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Yaşanan her hareketlilik vatandaşların altın konusunda nasıl bir adım atması noktasında soru işaretleri oluşturuyor. Vatandaşlar altın ihtiyaçları ve yatırım planları dolayısıyla düzenli olarak çeyrek altın ne kadar sorusunun yanıtını araştırıyor. Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından altının gram fiyatı da dolar kurundaki düşüşe paralel gerilemişti. Bu yüzden gram altın ne kadar sorusunun cevabı da merak ediliyor. İşte kapanışta Kapalıçarşı’da altın fiyatları
Birikimlerinin bir bölümünü altın alarak değerlendirmek isteyen vatandaşlar İstanbul Kapalıçarşı’da kapanışta altın ne kadar oldu sorusunun cevabını düzenli olarak araştırıyor. İstanbul Kapalıçarşı’da 715 TL’den alınan çeyrek ziynet 720 TL’den satıldı. Dolayısıyla İstanbul Kapalıçarşı’da kapanışta çeyrek altın 720 TL’den işlem gördü. Vatandaşlar tarafından birikimlerini değerlendirme istekleri ve altın ihtiyaçları doğrultusunda çeyrek altının yanı sıra diğer altın fiyatları da merak ediliyor.
İstanbul Kapalıçarşı’da günü 24 ayar külçe altının gramı cuma günkü kapanışa göre % 0,85 düşüş ile 444 TL’den tamamladı. İstanbul Kapalıçarşı’da 443,80 TL’den alınan 24 ayar külçe altın (gram) 444 TL’den satıldı.
İstanbul Kapalıçarşı’da 2.926 TL’den alınan Cumhuriyet Ata Lira 2.947 TL’den, 405 TL’den alınan 22 ayar bilezik (gram) 409 TL’den, 2.859 TL’den alınan Lira (Tam) Ziynet 2.879 TL’den, 1.430 TL’den alınan Yarım Ziynet 1.440 TL’den, 443,80 TL'den alınan 24 ayar külçe altın (gram) 444 TL'den ve 715 TL’den alınan Çeyrek Ziynet 720 TL’den satıldı. Şimdi ise vatandaşlar altın fiyatları artacak mı sorusunun yanıtını merakla araştırıyor. Peki, altın yükselir mi?
Altın piyasasındaki diğer verilere Mynet Finans’taki Altın Fiyatları sayfasından erişebilirsiniz.
Merakla takip edilen fiyatlarda hareketlilik sürerken vatandaşlar altının yönünün ne olacağını araştırıyor ve altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi sorusuna cevap aramaya devam ediyor. Elindeki altınlarla ihtiyaçlarını gidermeyi ya da farklı yönde yatırım yapmayı düşünenler ise şu an altın bozdurmak mantıklı mı sorusunun cevabını merak ediyor. Gözler uzmanlardan gelecek yorumlara çevrildi.
Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının sene sonundan önce bazı ülkelerde uygulanmaya başlanabileceğine dair haberlerin altının ons fiyatını baskılamaya devam ettiğini söylüyor. Peki, altın fiyatları yükselecek mi? Altın düşer mi? Analistler, gün içinde Almanya'da enflasyon ve ABD'de açıklanacak verilerin yanı sıra Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının takip edileceğini bildiriyor. Aynı zamanda analistler, teknik olarak altının ons fiyatında 1.750 doların destek, 1.800 doların ise direnç olarak öne çıktığını belirtiyor.
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