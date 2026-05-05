Kapat
Cezası 100 bin TL! Ucuz olunca cazip geliyor, ilan veriyorlar

Korsan taksicilik yapanlar internet siteleri üzerinden müşteri arıyor. Vatandaş bu duruma tepki göstermezken esnaf ise şikayetçi…

Rümeysa Ezgi Sivritepe
İstanbul’da 2026 itibarıyla toplam taksi sayısı 20 bin 311 adete ulaştı. Böylece, yaklaşık bin kişiye 1,16 taksi düşüyor. Bu oran dünya metropellerinin gerisinde kaldığı rakamlarla ortaya konuyor.

160 BİN KORSAN TAKSİ TRAFİKTE

Çeşitli mobil uygulamalar ile korsan taksicilik yapanların sayısı artıyor. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) eski Başkanı Eyüp Aksu, 2024 yılında yaptığı bir açıklamada megakentte yaklaşık 160 bin korsan taksi bulunduğunu ifade etmişti. Son olarak ise bazı korsa taksiciler internet sitesi açarak hizmet vermeye başladı.

İDDİALARI CÜMLELER İLE YOLCU ARIYORLAR

Korsan taksiciler internet sitesinde 'kaliteli araç, güler yüz, uygun fiyat' gibi cezbedici cümleler kuruyor. Hatta bir korsan taksi sitesinde 'Bizi aramadan yolculuğa çıkmayın' gibi iddialı cümle de yer alıyor.

KİLOMETRE BAŞINA 25 TL ALIYORLAR!

Türkiye gazetesi olarak ulaştığımız bir korsan taksici kilometre başına 25 TL aldıklarını, gidilecek mesafe ve ücretli yola göre de fiyatın artış gösterdiğini söyledi. İstanbul'da halihazırda ticari taksiler kilometre başına 43,56 TL kazanıyor. Tabi bu araçlar vergi öderken, korsan taksiler vergi kaçırıyor.
TAKSİCİ İLE ANLAŞAMAYAN KORSAN TAKSİ KULLANIYOR

İstanbul'da korsan taksi kullanan vatandaşların ortak cevabı ise "Taksi bulamıyoruz." oluyor. Acil işleri olduğunda ticari taksi bulmakta zorlandıklarını ve bazı ticari taksi şoförlerinin güzergahlarına uymayan yolcuları almaması sebebiyle mağdur olduklarını belirten vatandaşlar, korsan taşımacılığı tercih ettiklerini söyleyerek bir nevi suça ortak oluyor.

KORSAN TAKSİCİLİĞİN CEZASI NE?

2026 yılı itibarıyla korsan taşımacılık yapanlara 100.000 TL'ye kadar idari para cezası ve 60 gün araçtan men cezası uygulanıyor. Yolculara da kişi başı 3.870 TL civarında ceza kesiliyor. Cezalar, suçun devamı halinde katlanarak artıyor.

