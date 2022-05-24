Cezayı bile önemsemediler! Ekmek fiyatına usulsüz zam: 4,5 liraya yükseldi...

Rusya-Ukrayna savaşı ile küresel gıda fiyatlarında yaşanan artıştan buğday da nasibini alırken, yılbaşından bu yana artış yüzde 60 oldu. Buğdayda yaşanan bu sorun ekmek fiyatlarını da doğrudan etkilerken, son 6 ayda 3 kez zam yapılmak durumunda kalındı.

Buğday fiyatlarının yanı sıra artan enerji maliyetleri ve diğer kalem giderleri nedeniyle bazı fırıncılar ekmeğe yeniden zam yapılmasını istiyor. İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) nisan ayı meclisinde ekmek fiyatlarına yüzde 16,6 oranında zam isteyen fırıncıların bu talebi, Meclis’te gündeme alınmadı.

CEZAYI GÖZE ALIP FİYAT ARTTIRIYORLAR

Halihazırda İstanbul’da 3,5 liraya satılan ekmek fiyatları cezalar göz ardı edilerek Üsküdar ve Beykoz’da 4 lira, Beşiktaş ve Kadıköy’de ise 4,5 liradan satılmaya başlandı.

İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin Haber Global’e yaptığı açıklamasında, “3-5 kişinin farklı fiyattan satması bütün İstanbul fırıncısını bağlayamaz. Herkes bu şekilde hareket etmiyor” dedi. Çetin ayrıca, 240 gram ekmeğin 4 TL olması talebinde bulunduklarını ancak henüz bu taleplerine dönüş beklediklerini dile getirdi. Esnafın zor durumda olduğunu ifade eden Çetin yeni bir zammın yapılmasının elzem olduğunu kaydetti.

“İLAN EDİLMEDEN FİYAT DEĞİŞEMEZ”

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu ise, “Bu zammı yapabilmeleri için kamu otoriterinden geçmesi lazım. İlan edilmeden kimse fiyatları değiştiremez. Tüketiciler farklı fiyatlarla karşılaştıklarında ALO 175 Tüketici hattına 7/24 bildirebilecekleri gibi en yakın zabıta birimine de başvurabilirler” diyerek tüketicilere uyarıda bulundu.



