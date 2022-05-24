Gıda enflasyonunda dikkat çeken rakam! Gıda Komitesi bugün toplanıyor

Sanayileşmiş ülkelerin oluşturduğu G20 ülkeleri içinde mart ayında en yüksek gıda fiyat artışı yüzde 60-70 ile Türkiye ve Arjantin’de yaşandı. Ulusal istatistiklere göre, Rusya, Meksika ve Brezilya gibi ülkelerdeki gıda fiyatları mart ayında yüzde 10-20 arttı.

GIDA ENFLASYONU HENÜZ ZİRVE YAPMADI

Dünya’da yer alan bilgiye göre, nisan ayında Euro Bölgesi'nde genel enflasyon, başta enerji ve ulaştırma fiyatlarındaki şok nedeniyle yüzde 7.5’e yükseldi. ING Research tarafından hazırlanan raporda, Euro Bölgesi'nde gıda enflasyonunun yılın ikinci yarısında yüzde 6 civarında seyredeceği tahmin ediliyor. ING’nin raporuna göre Unilever, Danone, Lactalis ve Nestlé gibi şirketlerin hepsi girdi masraflarının bu yıl yüzde 10-15 oranında artmasını bekliyor.

BUGÜN TOPLANIYORLAR

Türkiye’de enflasyonu düşürmek ve temel gıda ürünlerine herkesin daha ucuz bir şekilde ulaşabilmesi için hükümet adımlar atmaya devam ediyor. Bu kapsamda Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanlığının ev sahipliğinde bugün toplanacak. Saat 19.00'da gerçekleştirilecek toplantıda gıda arzı ve fiyatlarındaki son gelişmelerin enflasyon üzerindeki etkileri görüşülecek.



