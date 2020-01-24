Cezayir Büyükelçisi Adcabi: "Erdoğan'ın 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefini destekliyoruz"

MEHMET FATİH ERDOĞDU - Cezayir'in Ankara Büyükelçisi Murad Adcabi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 26 Ocak'ta Cezayir'e gerçekleştireceği ziyaretin tarihi önemde olacağını belirterek, "Amaç, zaten mükemmel düzeydeki ilişkileri daha da ileri götürerek stratejik bir seviyeye ulaşmasını sağlamak. Erdoğan'ın 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefini destekliyoruz." dedi.

Adcabi, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın pazar günü Cezayir'e gerçekleştireceği ziyarete ilişkin değerlendirmede bulundu.

Ziyaret sırasında ekonomik ilişkilere yönelik önemli adımlar atılmasını beklediklerini ifade eden Adcabi, "Bu ziyaret tarihi önemde olacak. Amaç zaten mükemmel düzeydeki ilişkileri daha da ileri götürerek stratejik bir seviyeye ulaşmasını sağlamak." diye konuştu.

Ekonomideki hedeflere ulaşmak için yeni anlaşmaların imzalanmasını beklediklerini vurgulayan Adcabi, şöyle devam etti:

"Sayın Erdoğan'ın 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefini destekliyoruz. Bu rakama bu yıl ulaşmayı hedefliyoruz. Çünkü mevcut rakamlar, iki büyük ülkeye yakışır düzeyde bir ticaret hacmi değil. Bunu 5 milyar dolara çıkardıktan sonra daha ileriye götürmek gerekir. 2020 yılı ikili ticaret, alışveriş ve yatırımlar için kayda değer, çok belirleyici bir yıl olacak. Ziyarette yeni ekonomik anlaşmalar imzalanmasını ümit ediyoruz. Bu ziyarette gerçekleşmese bile çok yakında Karma Ekonomik Komisyon toplantısı düzenlenecek. Orada yeni anlaşmalar imzalanacaktır."