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Cezayir'de aşırı sıcaklar elektrik tüketimini rekor seviyeye taşıdı

Cezayir'de etkisini sürdüren sıcak hava dalgasıyla elektrik tüketimi 21 bin 870 megavata ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Cezayir'de aşırı sıcaklar elektrik tüketimini rekor seviyeye taşıdı

Cezayir'de etkisini artıran sıcak hava dalgası, elektrik tüketiminde tarihi bir rekora neden oldu. Cezayir devlet elektrik ve doğal gaz şirketi Sonelgaz'ın açıklamasına göre, ülke genelinde elektrik tüketimi 21 bin 870 megavata çıkarak bugüne kadar kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı.

Bu rakamın, 12 Temmuz'da kaydedilen 21 bin 120 megavatlık önceki zirvenin 750 megavat üzerine çıktığı belirtilirken, Temmuz 2025'te ulaşılan 20 bin 628 megavatlık rekorun da geride bırakıldığı ifade edildi.

Cezayir de aşırı sıcaklar elektrik tüketimini rekor seviyeye taşıdı 1

ELEKTRİK ARZINDA AKSAMA YAŞANMADI

Sonelgaz, artan tüketime rağmen ülke genelinde elektrik arzının normal şekilde sürdüğünü bildirdi. Açıklamada, tüm vilayetlerde durumun kontrol altında olduğu, elektrik tedarikinde herhangi bir kesinti ya da aksama yaşanmadığı vurgulandı.

Günlük yaklaşık 29 bin megavat elektrik üretim kapasitesine sahip olan Cezayir'in, tüketimin zirve yaptığı dönemde dahi 8 bin megavatın üzerinde arz fazlası bulunduğu belirtildi. Üretim kapasitesinin yaklaşık bin megavatlık bölümünün ise ağırlıklı olarak fotovoltaik güneş enerjisi santralleri olmak üzere yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlandığı aktarıldı.

Cezayir de aşırı sıcaklar elektrik tüketimini rekor seviyeye taşıdı 2

DOĞAL GAZ ÜRETİMİN BEL KEMİĞİ

Elektrik ihtiyacının yüzde 95'inden fazlasını doğal gaz çevrim santralleriyle karşılayan Cezayir, aynı zamanda komşusu Tunus'a günlük 500 megavatın üzerinde elektrik ihracatı gerçekleştiriyor.

Hükümet, Ulusal Yenilenebilir Enerji Programı kapsamında 2035 yılına kadar büyük bölümü güneş ve rüzgar enerjisinden olmak üzere temiz kaynaklardan 15 bin megavat elektrik üretmeyi hedefliyor.

Cezayir de aşırı sıcaklar elektrik tüketimini rekor seviyeye taşıdı 3

SICAK HAVA ORMAN YANGINLARINI DA ARTIRDI

Öte yandan, Akdeniz kıyısındaki kentlerde hava sıcaklıklarının 45 derecenin üzerine çıkmasıyla birlikte ülkede orman yangınları da arttı. Sivil Savunma Başkanlığı verilerine göre, 9 Temmuz'dan bu yana ormanlık alanlar, makilikler, tarım arazileri ve palmiye vahalarında 300'den fazla yangın meydana geldi.

Özellikle ülkenin orta ve batı bölgelerinde son yıllarda etkisini sürdüren kuraklık nedeniyle barajlardaki su seviyeleri ile yeraltı su kaynaklarında yaşanan azalma, orman yangını riskini daha da yükseltiyor.

Cezayir'de 2022 yılından bu yana tekrarlayan kuraklık dalgaları, onlarca kişinin yaşamını yitirdiği, yüzlerce kişinin yaralandığı ve on binlerce hektarlık orman ile yeşil alanın kül olduğu benzeri görülmemiş yangınlara neden olmuştu.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Cezayir elektrik
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