CHP'den AK Parti'ye geçmişti... Hepsini kent meydanına dizdi, yeni araç plakalarındaki 'AAK' detayı olay oldu

Aydın Büyükşehir Belediyesi, İller Bankası (İLBANK) işbirliğiyle 860 milyon Türk Lirası tutarında finansman sağladı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun CHP’den istifa ederek AK Parti’ye geçmesinin ardından yapılan anlaşma gündem yaratırken; sağlanan kaynakla birlikte Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı filosuna 40 yeni araç eklenerek, toplam araç sayısının 152’ye çıkarılacağı ifade edildi.

YENİ ARAÇLARDA SÜRPRİZ AYRINTI

Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne kazandırılan yeni hizmet araçlarının plakalarında “AAK” harf grubu kullanıldı. Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun özel tercihiyle seçildiği iddia edilen plakalar, kamuoyunda dikkat çekti.

CHP’DEN AK PARTİ’YE GEÇİŞİN ARDINDAN İLK SEMBOLİK ADIM

Uzun yıllar Cumhuriyet Halk Partisi’nden belediye başkanlığı yapan ve yerel seçimlerin ardından AK Parti’ye katılarak siyasette sürpriz bir hamle yapan Çerçioğlu’nun bu tercihinin, siyasi mesaj içerip içermediği merak konusu oldu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Sosyal medya kullanıcıları, konuyu kısa sürede gündem haline getirdi. Bazı kullanıcılar Çerçioğlu’nun yeni siyasi yol haritasına atıfta bulunduğunu savunurken, bazıları ise bu seçimin “sembolik ama güçlü bir mesaj” olduğu yorumunu yaptı.

PLAKA SEÇİMİ TESADÜF MÜ, BİLİNÇLİ TERCİH Mİ?

Belediye kaynaklarından resmi bir açıklama yapılmazken, kulislerde bu tercihin Çerçioğlu’nun AK Parti’ye katılımının ardından atılan ilk sembolik adımlardan biri olarak değerlendirildiği konuşuluyor.

ÇERÇİOĞLU SESSİZLİĞİNİ KORUYOR

Kamuoyunda tartışma yaratmasına rağmen Özlem Çerçioğlu’nun konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadığı öğrenildi.