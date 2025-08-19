FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

CHP'den AK Parti'ye geçmişti... Hepsini kent meydanına dizdi, yeni araç plakalarındaki 'AAK' detayı olay oldu

İçerik devam ediyor
Devrim Karadağ

CHP’den istifa ederek AK Parti’ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, İLBANK ile yürüttüğü işbirliği kapsamında 860 milyon Türk Lirası tutarında finansman anlaşması imzaladı. Elde edilen kaynakla birlikte, belediye filosuna katılan yeni araçlar kent meydanında basına tanıtılırken; plakalardaki “AAK” ifadesi sosyal medyada gündem yarattı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, İller Bankası (İLBANK) işbirliğiyle 860 milyon Türk Lirası tutarında finansman sağladı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun CHP’den istifa ederek AK Parti’ye geçmesinin ardından yapılan anlaşma gündem yaratırken; sağlanan kaynakla birlikte Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı filosuna 40 yeni araç eklenerek, toplam araç sayısının 152’ye çıkarılacağı ifade edildi.

YENİ ARAÇLARDA SÜRPRİZ AYRINTI

Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne kazandırılan yeni hizmet araçlarının plakalarında “AAK” harf grubu kullanıldı. Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun özel tercihiyle seçildiği iddia edilen plakalar, kamuoyunda dikkat çekti.

CHP den AK Parti ye geçmişti... Hepsini kent meydanına dizdi, yeni araç plakalarındaki AAK detayı olay oldu 1

CHP’DEN AK PARTİ’YE GEÇİŞİN ARDINDAN İLK SEMBOLİK ADIM

Uzun yıllar Cumhuriyet Halk Partisi’nden belediye başkanlığı yapan ve yerel seçimlerin ardından AK Parti’ye katılarak siyasette sürpriz bir hamle yapan Çerçioğlu’nun bu tercihinin, siyasi mesaj içerip içermediği merak konusu oldu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Sosyal medya kullanıcıları, konuyu kısa sürede gündem haline getirdi. Bazı kullanıcılar Çerçioğlu’nun yeni siyasi yol haritasına atıfta bulunduğunu savunurken, bazıları ise bu seçimin “sembolik ama güçlü bir mesaj” olduğu yorumunu yaptı.

CHP den AK Parti ye geçmişti... Hepsini kent meydanına dizdi, yeni araç plakalarındaki AAK detayı olay oldu 2

PLAKA SEÇİMİ TESADÜF MÜ, BİLİNÇLİ TERCİH Mİ?

Belediye kaynaklarından resmi bir açıklama yapılmazken, kulislerde bu tercihin Çerçioğlu’nun AK Parti’ye katılımının ardından atılan ilk sembolik adımlardan biri olarak değerlendirildiği konuşuluyor.

CHP den AK Parti ye geçmişti... Hepsini kent meydanına dizdi, yeni araç plakalarındaki AAK detayı olay oldu 3

ÇERÇİOĞLU SESSİZLİĞİNİ KORUYOR

Kamuoyunda tartışma yaratmasına rağmen Özlem Çerçioğlu’nun konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadığı öğrenildi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kulis: CHP'li Bursa ve Kütahya belediyeleri de transfer olabilir Kulis: CHP'li Bursa ve Kütahya belediyeleri de transfer olabilir
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Maaş tablosunu görünce spiker dayanamadı! 'Yerine dibine sokmuşlar'Maaş tablosunu görünce spiker dayanamadı! 'Yerine dibine sokmuşlar'
Ülker Bisküvi yılın ilk yarısındaki cirosunu KAP'a bildirdi!Ülker Bisküvi yılın ilk yarısındaki cirosunu KAP'a bildirdi!
Anahtar Kelimeler:
Özlem Çerçioğlu Aydın plaka ak parti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kulis: CHP'li Bursa ve Kütahya belediyeleri de transfer olabilir

Kulis: CHP'li Bursa ve Kütahya belediyeleri de transfer olabilir

Operasyonda tutuklanan isme sahip çıktı

Operasyonda tutuklanan isme sahip çıktı

'Taban aylığa 5 bin TL' Teklif sonrası memur için zam ihtimalini verdi

'Taban aylığa 5 bin TL' Teklif sonrası memur için zam ihtimalini verdi

Araç sahipleri dikkat! Resmi Gazete'de yayınladı, artık zorunlu olacak

Araç sahipleri dikkat! Resmi Gazete'de yayınladı, artık zorunlu olacak

O sözleri gündem olmuştu! 40 yıldır sektördeydi

O sözleri gündem olmuştu! 40 yıldır sektördeydi

Ferrari'nin bedelini kim ödeyecek? Tamirci Hakan Yılmaz açıkladı

Ferrari'nin bedelini kim ödeyecek? Tamirci Hakan Yılmaz açıkladı

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.