CHP'den flaş iddia! 'Merkez Bankası para basımını hızlandırdı'

Yüksek enflasyon rakamlarının ardından dikkat çeken bir iddia geldi. CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, Merkez Bankası’nın para basımına hız verdiği ve piyasaya sunulan 200 TL’lik banknot adedinin 759 milyona, 100 TL’lik banknot adedinin ise 1 milyar 211 milyona ulaştığı belirtildi.

200 ve 100 TL’LİK BANKNOT BASILIYOR İDDİASI

Sözcü'nün haberine göre; CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak tarafından hazırlanarak MYK'ya sunulan raporda bu konuda şöyle denildi:

“Enflasyonun karşısında artık 200 TL'ler gündelik hayat ve ticari ilişkilerde yetmiyor. Yüksek kupürlü kâğıt para ihtiyacının üzerini örtmek için de 200 TL'den daha fazla, 100 TL basılmaya başlandı. Dolaşımda işlem gören banknotların toplamı 3.4 milyar adet olurken bunun üçte biri tek başına 100 TL'lik para oluşturuyor. Toplam kağıt paralar içinde 100 TL'nin payı yüzde 35.6, 200 TL'nin payı yüzde 21.1 düzeyinde bulunuyor. İki kupürün emisyon hacmi içindeki toplam payı ise yüzde 56.7'ye ulaşıyor. 50, 20, 10 ve 5 liralıklar enflasyon nedeniyle tamamıyla anlamsız ve ihtiyaca cevap vermekten uzak hale geldi. Olağan koşullarda işleyen bir ekonomide yüksek değerli kupürlerin az erişilir olması gerekirken Türkiye'de bu oran üçte iki düzeyine çıktı.

"Para piyasalarının temel ilkesi, en yüksek kupürlü paranın emisyon hacmindeki payı yüzde 50'yi aştığında bir üst değerde kupür basımına geçilmesidir. İktidar ise 200 TL basımını sınırlı miktarda tutarak ağırlığı 100 TL'ye veriyor. 100 TL'nin payı yüzde 50'yi geçtiğinde bir üst kupür olan 200 TL basımına hız vererek, payı yüzde 50'yi geçene kadar zaman kazanmak peşindeler."

