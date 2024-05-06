CHP'den ses getirecek yeni asgari ücret önerisi! '3 ayda bir zam' istedi, 'eğer yapılamıyorsa' diyerek alternatifini açıkladı

Temmuz ayında asgari ücrete zam yapılacak mı? Milyonlarca çalışan bu sorunun yanıtını aramaya devam ederken CHP'den dikkat çeken bir çıkış geldi. Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, "Asgari ücret 3 ayda bir, bu da yapılmıyorsa en azından yılda iki defa belirlenmesi gerekir." dedi.

EMEKLİ VE ASGARİ ÜCRET VURGUSU

Genç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, asgari ücretli vatandaşlar ile emekli vatandaşların sorunlarını anlattı. Seçim bölgesinde emekli vatandaşlarla bir araya geldiğini aktaran Genç, açlık sınırının 17 bin lirayı aşan bir ekonomide, 10 bin liralık maaşla geçinmenin mümkün olmadığını söyledi.

"YAKIŞIR BİR DÜZENLEME YAPILMASINI BEKLİYORUZ"

CHP'nin yerel seçimden 1. parti olarak çıktığını ve sorumluluklarının bilincinde olduklarını dile getiren Genç, "10 bin lira emekli maaşı ile 17 bin lira asgari ücretle geçinmek mümkün değil. Enflasyonist bir ortamda asgari ücretin 3 ayda bir, bu da yapılmıyorsa en azından yılda iki defa belirlenmesi gerekir. Önümüzdeki süreçte emekli ve asgari ücretli vatandaşlarımıza yakışır bir düzenleme yapılmasını bekliyoruz." diye konuştu.

"HERKES ELİNİ VİCDANINA KOYSUN"

Gıda fiyatlarındaki artışa dikkati çeken Genç, Türkiye'nin 2002 öncesi koşullarından farklı bir durumda olmadığını, herkesin elini vicdanına koyarak hareket etmesi gerektiğini kaydetti. (AA)Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır





