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CHP, emeklilere verilecek 5 bin liralık ikramiyeyi AYM'ye taşıdı: Umuyoruz ki bir an evvel iptal etsin

10.11.2023 18:32 | Son Güncelleme:
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Emekli olup çalışmayanların alacağı 5 bin liralık ikramiye CHP tarafından Anayasa Mahkemesi'ne taşındı. Grup adına açıklama yapan Başkanvekili Gökhan Günaydın çalışan emeklilerin de bu 5 bin liralık ikramiyeden faydalanması gerektiğini vurgulayarak, "Umuyoruz ki AYM bunu bir an evvel iptal etsin. 5 bin TL ikramiyeden mahrum bırakılan emekli dostlarımız, arkadaşlarımız, büyüklerimiz bu ikramiyeye kavuşsunlar" ifadelerini kullandı.

CHP, emeklilere verilecek 5 bin liralık ikramiyeyi AYM'ye taşıdı: Umuyoruz ki bir an evvel iptal etsin

CHP, 5 bin TL ikramiye düzenlemesinde çalışan emeklilerin kapsam dışında tutulması kararını Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) taşıdı. Bugün yapılan açıklamada emeklilere hangi gün ikramiyelerin yatırılacağı duyurulmuştu.

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"BU AÇIK BİR EŞİTSİZLİKTİR"

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, 5 bin TL ikramiye düzenlemesinde çalışan emeklilerin kapsam dışında tutulması kararını AYM'ye taşıdı. AYM önünde açıklama yapan Günaydın, Türkiye'de 16 milyon emeklinin yarısından fazlasının ayda 7 bin 500 TL emekli maaşı aldığını hatırlatarak, "Cumhuriyet'in 100'üncü yılı nedeniyle emeklilere verileceği söylenilen 5 bin TL'lik bence maalesef çok yetersiz ikramiye çalışan emeklilerden esirgenmiştir. Yani AK Parti mantığına göre bir insan 65 ya da 70 yaşına gelmişse emekli maaşıyla geçinemiyor ise bu nedenle, örneğin; çiftçilik yapıyorsa ya da kargo taşımacılığı yapıyor ise bu insan 5 bin TL ikramiyeyi almayı hak etmemektedir. Bu açık bir eşitsizliktir.

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"AYM BUNU BİR AN EVVEL İPTAL ETSİN"

Bu açık bir insan hakkına aykırı uygulamadır ve CHP grubu olarak bu yasa TBMM'den geçerken her türlü muhalefeti yaptık. Ancak AK Parti ve MHP blokunun oylarıyla maalesef bu yasa Meclisten geçti ve Resmi Gazete'de yayımlandı. Bugün AYM'nin önündeyiz. AYM'ye iptal dilekçemizi sunacağız. Umuyor ve diliyorum ki AYM bunu bir an evvel iptal etsin. Yine umuyor ve diliyorum ki, Anayasa'nın 153'üncü maddesinin son fıkrasında yazılı olan AYM kararlarının bağlayıcılığına, yasama, yürütme, yargı makamları ve idare makamları uysun ve bu 5 bin TL ikramiyeden mahrum bırakılan emekli dostlarımız, arkadaşlarımız, büyüklerimiz bu ikramiyeye kavuşsunlar" dedi. (DHA)

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CHP aym emekli ikramiye
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