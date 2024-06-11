CHP'li Ağbaba mesajı paylaşarak duyurdu! 'AFAD depremzedelere kira yardımını sonlandırıyor' iddiası

CHP'li Veli Ağbaba, 50 binden fazla kişinin yaşamını yitirdiği, 11 ilde yıkımlara neden olan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başlayan kira yardımlarıyla yeni bir gelişmenin yaşandığını öne sürdü. AFAD'dan geldiği belirtilen mesajda, orta ve ağır hasarlı binalarda oturan kiracılara sağlanan kira yardımının bu ay sona ereceğini ifadeleri yer alıyor.

SONUNCU ÖDEME HAZİRAN AYINDA İDDİASI

AFAD'ın depremzedelere gönderdiği SMS'te, "6 Şubat Depremlerinin büyüklüğü ve etkisi dikkate alınarak daha önceki hiçbir deprem afetinde kiracılara yapılmayan kira destek ödemelerini afetzede kiracı kardeşlerimize de başlatarak bir ilki gerçekleştirdik. Orta hasar ve üzerinde hasarlı olduğu tespit edilen konutlarda ikamet eden kiracı ailelerimizin kira destek ödemelerine Nisan 2023 tarihinde başlamıştık. 12 ay ödemesi planlanan kiracılara destek ödemelerinin 15'incisi ve sonuncusunu Haziran ayında yaparak tamamlayacağız," ifadelerine yer verildi.

AĞBABA'DAN TEPKİ: DEPREMZEDE KİRACILARA BİR KEZ DAHA ÜVEY EVLAT MUAMELESİ YAPILDI

AFAD'ın mesajının görüntüsünü paylaşan Ağbaba sosyal medya hesabından, "AFAD duyurdu! Depremzede kiracılara bir kez daha üvey evlat muamelesi yapıldı.Orta hasar ve ağır hasarlı binalarda oturan kiracılara ödenen kira yardımı bu ay sona eriyor. Ev sahiplerinin kira yardımları devam edecek, kiracıların yardımı kesilecek.Oturdukları evleri yıkılan veya ev sahipleri tarafından evlerinden çıkarılan kiracılara yapılan muamele kabul edilemez." sözleriyle karara tepki gösterdi.

"KİRA YARDIMI ALMADAN NASIL ÖDEYECEKLER?"

Ağbaba şu ifadeleri kullandı:

"Kiracılar,deprem sonrası zaten en az 5 kat artan kiraları, kira yardımı almadan nasıl ödeyecekler? Devlet depremzedeler arasında ayrım yapmamalı, bu yanlış uygulamadan derhal vazgeçilmelidir"







