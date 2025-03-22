CHP'li Faik Öztrak açıkladı: İmamoğlu’nun gözaltına alınması Türkiye’ye 684 milyar TL’ye mâl oldu! 'Bu parayla her emekliye 41 bin lira ikramiye verilebilirdi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ‘terör’ ve ‘yolsuzluk’ iddiasıyla gözaltına alınması piyasaları hareketlendirdi. Borsa’da sert düşüşler yaşanırken, altın ve döviz rekora koştu. CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada TL’de yaşanan değer kaybına dikkat çekti.

"TÜRKİYE'YE FATURASI 684 MİLYAR LİRA"

"Hukuksuz bir adımın faturası yine vatandaşa çıktı" diyen Öztrak, sadece döviz kurundaki artışın Türkiye’nin dış borcuna 684 milyar lira yük bindirdiğini dile getirdi.

TBMM Genel Kurulu’nda konuşan Öztrak, liranın değer kaybı nedeniyle yaşanan ekonomik dalgalanmaya işaret etti.

"HER EMEKLİYE 41 BİN LİRA İKRAMİYE VERİLEBİLİRDİ"

"Bu parayla her emekliye 41 bin lira ikramiye verilebilirdi" diyen Faik Öztrak, sarayın sebep olduğu kur şokunun, ‘yüksek faiz, kontrollü kur’ politikasıyla döviz açığı bulunan şirketleri de vurduğunu belirtti. Bu şirketlerin toplam zararının 185 milyar lirayı bulduğunu ifade etti.