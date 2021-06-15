Çiçek ihracatında en çok tercih edilen belli oldu! Sektör 500 milyon dolarlık ihracat hedefliyor

Antalya Ticaret Borsası tarafından Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Soner Kazaz'ın moderatörlüğünde, kesme çiçek sektörel analiz toplantısı çevrim içi gerçekleştirildi.

Burada konuşan Yılmaz, yeni tip koronavirüs sürecinde ilk 2-3 ay sektörün olumsuz yönde etkilendiğini ancak sonraki süreçlerde yüz güldüren rakamlara ulaşıldığını belirtti.

Geçen yıl 107 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini anlatan Yılmaz, şunları kaydetti;

"2021 yılında çiçek sektörü ciddi bir atılım içerisinde. İlk 4 ayda 81 milyon dolarlık kesme çiçek ihracatı gerçekleştirdik. Yıl sonu için kesme çiçek ihracatında 115 milyon dolar hedefini koymuştuk ama bu performansla yıl sonunda 130 milyon dolarlık ihracatı yakalarız. Avrupa pazarında yüzde 3'lük paya sahip olursak çiçek ihracatımız 500 milyon doları bulur."

Yılmaz, Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde süs bitkileri daire başkanlığı kurulması yönünde talepte bulunduklarını bildirdi.

ÇİÇEK İHRACATINDA LİDER KARANFİL

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kazaz da Türkiye'de 54 bin dekar alanda süs bitkileri üretildiğini, 12 bin dekarını ise kesme çiçeğin oluşturduğunu vurguladı.