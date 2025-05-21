'Ciddi bir kolaylık' Ev kadınlarının emekliliğinde detayları 3 maddede sıraladı! 'Yaş, prim tutarı, prim gün sayısı...'

Ev kadınlarının emekliliğinde son durum ne, detaylar belli oldu mu? Ev hanımları nasıl emekli olacak? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ev kadınlarının emekliliğine yönelik çalışma yaptıklarını, haziran ve temmuz ayında altyapıyı tamamlayıp ekonomi koordinasyon kuruluna getireceklerini açıkladı. Peki, ev kadınları nasıl emekli olacak? İşte detaylar...
Ekol TV yayınında konuşan TÜKONFED Sosyal Güvenlik Komisyon Başkanı Ali Duman şu ifadeleri kullandı:
"Biliyorsunuz bizim sosyal güvenlik sistemi emekli olmayı 1999 öncesinde sigorta girişleriyle hak edenler için farklı şartlar, 2000-2008 arasında ilk defa çalışmaya başlayanlar için farklı şartlar ve 2008 sonrasında ilk defa çalışanlar için farklı şartlar öngörüyor.
Öncelikle şunu söyleyelim; ev hanımlığı sigortası emeklilikle ilgili bir takım kolaylıkların beklendiği bir sigorta çalışması. Sayın Bakanımız bunların detaylarını daha vermedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verilmiş bir yasa teklifi de yok. Ama çalışmalar 3 yönde değerlendiriliyor.
Birincisi; ihtiyaç olan günde bir indirime gidilebilir mi? Ne kadar ihtiyaç var? 99 öncesi kısmi emeklilik dediğimiz bir yasada 3600 gün lazım, normal şartlarda 5975 lazım. Peki, Bağkur'da ne lazım? 5400 ile 7200. Yani kısmi emeklilik 5400, tam emeklilik 7200, 99 girenler. 2000 ile 2008 arasında ilk defa çalışmaya başlayanlar için 4500 günle 25 yıl şartı beraberinde geliyor, 7000 gün normal esaslarda da, Bağkur'un kısmisinde de 5400 ile 9000 gün. 2008 sonrasında da özellikle Bağkur'un altını çizerek söylüyorum, sebebi şu; ev hanımlığı sigortası bir isteğe bağlı sigortadır, 2008 yılından beri isteğe bağlı sigorta Bağkur'a sayılıyor. Yani sosyal güvenlik sistemi 2008'den önce SSK'nın isteğe bağlısını ayrı, Bağkur'un isteğe bağlısını ayrı ayrı ödeme imkanı sunuyordu. Ama 2008'de SGK çatısında birleşince Bağkur'a dönmüş oldu. Şimdi bu Bağkur 9000 gün istiyor 99'dan sonra sigortaya giren kadın dahi olsa.
Buradaki en önemli detay şu; acaba ev hanımlığı sigortasıyla Bağkur'da beklenen 7200 kanunu beraber mi gelecek? Tabii biz bunu bilmiyoruz. Ama biliyorsunuz orta vadeli planlamanın en önemli konularından bir tanesi de ev hanımlığı sigortasıydı. Ev hanımlığı sigortası bir isteğe bağlı sigorta ödeme şeklidir. Bunu sadece evde oturan hanımlar da değil, ay içinde 30 günden az çalışan kadın sigortalılar da yapabilir, erkekler de yapabilir. Eğer ki ben çalışmıyorum, tarafıma herhangi bir şekilde sigorta primi ödenmiyor ama yarın öbür gün emekli olmak istiyorum, bu durumda kendi sigortamı kendim ödemek istiyorum diyen herkese açık bir sigorta koludur. Normal asgari ücretin yüzde 32'dir bunun oranı. 8322 lira yapıyor. Ama bunu isterse ben yüksek maaş almak için daha yüksekten ödemek istiyorum da diyebilir. Yani asgari ücretin brüt kazancı üzerinden hesaplanır sigortadaki prim tutarları, asgari ücretin asgari tutarı 26 bin 5 lira 50 kuruş. Bir de bunun azamisi var, yani 7,5 katı. O da 195 bin liralara falan geliyor.
Ev hanımlığı sigortasıyla gelebilecek şeyler şu;
Üçüncüsü de sigorta priminde kolaylığa gidebilir. Bu da; 8322 TL çıkan ücrete 3'te 1 oranında da prim takviyesi sunabilir ya da çocuk başı da diyebilir. Mesela, 1 çocuğa yüzde 10, 2 çocuğa yüzde 20, 3 çocuğa yüzde 30 gibi... Olasılıklar çok ama en net şeklini kanun tasarısı Meclis'e verildiği zaman göreceğiz. Her ne koşulda olursa olsun ev hanımları için aslında ciddi bir kolaylık sunmuş olacak"
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