'Ciddi bir kolaylık' Ev kadınlarının emekliliğinde detayları 3 maddede sıraladı! 'Yaş, prim tutarı, prim gün sayısı...'

Ev kadınlarının emekliliğinde son durum ne, detaylar belli oldu mu? Ev hanımları nasıl emekli olacak? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ev kadınlarının emekliliğine yönelik çalışma yaptıklarını, haziran ve temmuz ayında altyapıyı tamamlayıp ekonomi koordinasyon kuruluna getireceklerini açıkladı. Peki, ev kadınları nasıl emekli olacak? İşte detaylar...

Ekol TV yayınında konuşan TÜKONFED Sosyal Güvenlik Komisyon Başkanı Ali Duman şu ifadeleri kullandı:

"Biliyorsunuz bizim sosyal güvenlik sistemi emekli olmayı 1999 öncesinde sigorta girişleriyle hak edenler için farklı şartlar, 2000-2008 arasında ilk defa çalışmaya başlayanlar için farklı şartlar ve 2008 sonrasında ilk defa çalışanlar için farklı şartlar öngörüyor.

"EMEKLİLİKLE İLGİLİ BİR TAKIM KOLAYLIKLARIN BEKLENDİĞİ BİR SİGORTA ÇALIŞMASI"

Öncelikle şunu söyleyelim; ev hanımlığı sigortası emeklilikle ilgili bir takım kolaylıkların beklendiği bir sigorta çalışması. Sayın Bakanımız bunların detaylarını daha vermedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verilmiş bir yasa teklifi de yok. Ama çalışmalar 3 yönde değerlendiriliyor.

Birincisi; ihtiyaç olan günde bir indirime gidilebilir mi? Ne kadar ihtiyaç var? 99 öncesi kısmi emeklilik dediğimiz bir yasada 3600 gün lazım, normal şartlarda 5975 lazım. Peki, Bağkur'da ne lazım? 5400 ile 7200. Yani kısmi emeklilik 5400, tam emeklilik 7200, 99 girenler. 2000 ile 2008 arasında ilk defa çalışmaya başlayanlar için 4500 günle 25 yıl şartı beraberinde geliyor, 7000 gün normal esaslarda da, Bağkur'un kısmisinde de 5400 ile 9000 gün. 2008 sonrasında da özellikle Bağkur'un altını çizerek söylüyorum, sebebi şu; ev hanımlığı sigortası bir isteğe bağlı sigortadır, 2008 yılından beri isteğe bağlı sigorta Bağkur'a sayılıyor. Yani sosyal güvenlik sistemi 2008'den önce SSK'nın isteğe bağlısını ayrı, Bağkur'un isteğe bağlısını ayrı ayrı ödeme imkanı sunuyordu. Ama 2008'de SGK çatısında birleşince Bağkur'a dönmüş oldu. Şimdi bu Bağkur 9000 gün istiyor 99'dan sonra sigortaya giren kadın dahi olsa.

Buradaki en önemli detay şu; acaba ev hanımlığı sigortasıyla Bağkur'da beklenen 7200 kanunu beraber mi gelecek? Tabii biz bunu bilmiyoruz. Ama biliyorsunuz orta vadeli planlamanın en önemli konularından bir tanesi de ev hanımlığı sigortasıydı. Ev hanımlığı sigortası bir isteğe bağlı sigorta ödeme şeklidir. Bunu sadece evde oturan hanımlar da değil, ay içinde 30 günden az çalışan kadın sigortalılar da yapabilir, erkekler de yapabilir. Eğer ki ben çalışmıyorum, tarafıma herhangi bir şekilde sigorta primi ödenmiyor ama yarın öbür gün emekli olmak istiyorum, bu durumda kendi sigortamı kendim ödemek istiyorum diyen herkese açık bir sigorta koludur. Normal asgari ücretin yüzde 32'dir bunun oranı. 8322 lira yapıyor. Ama bunu isterse ben yüksek maaş almak için daha yüksekten ödemek istiyorum da diyebilir. Yani asgari ücretin brüt kazancı üzerinden hesaplanır sigortadaki prim tutarları, asgari ücretin asgari tutarı 26 bin 5 lira 50 kuruş. Bir de bunun azamisi var, yani 7,5 katı. O da 195 bin liralara falan geliyor.

3 MADDEYİ SIRALADI

Ev hanımlığı sigortasıyla gelebilecek şeyler şu;

Zorunlu hizmet ve çalışma yani prim gün sayısında bir yıpranma, bir fiili hizmet zammı gelebilir. Bu şu an engelli çocuğu olan annelerde kullanılıyor. Nasıl? 1 çocuğu olan, 2 çocuğu ve 3 ve üstünde çocuğu olanlara kanun şunu söyleyebilir; çocuk başı şu kadar fiili hizmet zammı veriyorum. Bu da şu anlama geliyor, yıl içerisinde 1 ay 30 gün, 1 yıl 360 gündür, ama çocuk sayısına göre gelecek fiili hizmet zammı ya da yıpranma payı sigorta karşılığı 360 gün değil de mesela engelli annelerinde şu an engelli çocuğu olup çalışmak zorunda olan annelere 90 gün yıpranma var, bir yıl çalışıyorlar ama sigorta gün karşılığı 450 gün alıyorlar. Böyle bir yıpranma gelebilir.

Zorunlu yaşta bir indirime gidebilir. O da şöyle; sosyal güvenlik sistemi 2000'den sonra girene biliyorsunuz EYT kapsamında değil, en erken kadın 58 yaşında emekli olabiliyor 2000 yılından sonra giren için ve bu yaş 65'e kadar da çıkıyor. Dolayısıyla 58 yaşı çocuk sayısı kadar geriye çekebilir. Yani 1 çocuk için 1 yaş ya da 2 yaş 2 çocuk için 3 yaş için... Ama bu çalışmalar daha net olmadığı için bir şey söyleyemiyoruz.