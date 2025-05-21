FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

'Ciddi bir kolaylık' Ev kadınlarının emekliliğinde detayları 3 maddede sıraladı! 'Yaş, prim tutarı, prim gün sayısı...'

Ev kadınları nasıl emekli olacak? Ev hanımları, bu konuyu da yakından takip ediyor. Peki, ev kadınlarının emekliliğine yönelik çalışmalarda hangi şartlar ön planda? TÜKONFED Sosyal Güvenlik Komisyon Başkanı Ali Duman, ev hanımlığı sigortasıyla gelebilecek haklara dair madde madde detayları aktardı. "Olasılıklar çok, en net şeklini kanun tasarısı Meclis'e verildiğinde göreceğiz" diyen Duman "Her ne koşulda olursa olsun ev hanımları için aslında ciddi bir kolaylık sunmuş olacak" şeklinde konuştu.

'Ciddi bir kolaylık' Ev kadınlarının emekliliğinde detayları 3 maddede sıraladı! 'Yaş, prim tutarı, prim gün sayısı...'
Hande Dağ

Ev kadınlarının emekliliğinde son durum ne, detaylar belli oldu mu? Ev hanımları nasıl emekli olacak? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ev kadınlarının emekliliğine yönelik çalışma yaptıklarını, haziran ve temmuz ayında altyapıyı tamamlayıp ekonomi koordinasyon kuruluna getireceklerini açıkladı. Peki, ev kadınları nasıl emekli olacak? İşte detaylar...

iStock-1304892907

Ekol TV yayınında konuşan TÜKONFED Sosyal Güvenlik Komisyon Başkanı Ali Duman şu ifadeleri kullandı:

"Biliyorsunuz bizim sosyal güvenlik sistemi emekli olmayı 1999 öncesinde sigorta girişleriyle hak edenler için farklı şartlar, 2000-2008 arasında ilk defa çalışmaya başlayanlar için farklı şartlar ve 2008 sonrasında ilk defa çalışanlar için farklı şartlar öngörüyor.

e3

"EMEKLİLİKLE İLGİLİ BİR TAKIM KOLAYLIKLARIN BEKLENDİĞİ BİR SİGORTA ÇALIŞMASI"

Öncelikle şunu söyleyelim; ev hanımlığı sigortası emeklilikle ilgili bir takım kolaylıkların beklendiği bir sigorta çalışması. Sayın Bakanımız bunların detaylarını daha vermedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verilmiş bir yasa teklifi de yok. Ama çalışmalar 3 yönde değerlendiriliyor.

iStock-1368925303

Birincisi; ihtiyaç olan günde bir indirime gidilebilir mi? Ne kadar ihtiyaç var? 99 öncesi kısmi emeklilik dediğimiz bir yasada 3600 gün lazım, normal şartlarda 5975 lazım. Peki, Bağkur'da ne lazım? 5400 ile 7200. Yani kısmi emeklilik 5400, tam emeklilik 7200, 99 girenler. 2000 ile 2008 arasında ilk defa çalışmaya başlayanlar için 4500 günle 25 yıl şartı beraberinde geliyor, 7000 gün normal esaslarda da, Bağkur'un kısmisinde de 5400 ile 9000 gün. 2008 sonrasında da özellikle Bağkur'un altını çizerek söylüyorum, sebebi şu; ev hanımlığı sigortası bir isteğe bağlı sigortadır, 2008 yılından beri isteğe bağlı sigorta Bağkur'a sayılıyor. Yani sosyal güvenlik sistemi 2008'den önce SSK'nın isteğe bağlısını ayrı, Bağkur'un isteğe bağlısını ayrı ayrı ödeme imkanı sunuyordu. Ama 2008'de SGK çatısında birleşince Bağkur'a dönmüş oldu. Şimdi bu Bağkur 9000 gün istiyor 99'dan sonra sigortaya giren kadın dahi olsa.

e1

Buradaki en önemli detay şu; acaba ev hanımlığı sigortasıyla Bağkur'da beklenen 7200 kanunu beraber mi gelecek? Tabii biz bunu bilmiyoruz. Ama biliyorsunuz orta vadeli planlamanın en önemli konularından bir tanesi de ev hanımlığı sigortasıydı. Ev hanımlığı sigortası bir isteğe bağlı sigorta ödeme şeklidir. Bunu sadece evde oturan hanımlar da değil, ay içinde 30 günden az çalışan kadın sigortalılar da yapabilir, erkekler de yapabilir. Eğer ki ben çalışmıyorum, tarafıma herhangi bir şekilde sigorta primi ödenmiyor ama yarın öbür gün emekli olmak istiyorum, bu durumda kendi sigortamı kendim ödemek istiyorum diyen herkese açık bir sigorta koludur. Normal asgari ücretin yüzde 32'dir bunun oranı. 8322 lira yapıyor. Ama bunu isterse ben yüksek maaş almak için daha yüksekten ödemek istiyorum da diyebilir. Yani asgari ücretin brüt kazancı üzerinden hesaplanır sigortadaki prim tutarları, asgari ücretin asgari tutarı 26 bin 5 lira 50 kuruş. Bir de bunun azamisi var, yani 7,5 katı. O da 195 bin liralara falan geliyor.

e2

3 MADDEYİ SIRALADI

Ev hanımlığı sigortasıyla gelebilecek şeyler şu;

  1. Zorunlu hizmet ve çalışma yani prim gün sayısında bir yıpranma, bir fiili hizmet zammı gelebilir. Bu şu an engelli çocuğu olan annelerde kullanılıyor. Nasıl? 1 çocuğu olan, 2 çocuğu ve 3 ve üstünde çocuğu olanlara kanun şunu söyleyebilir; çocuk başı şu kadar fiili hizmet zammı veriyorum. Bu da şu anlama geliyor, yıl içerisinde 1 ay 30 gün, 1 yıl 360 gündür, ama çocuk sayısına göre gelecek fiili hizmet zammı ya da yıpranma payı sigorta karşılığı 360 gün değil de mesela engelli annelerinde şu an engelli çocuğu olup çalışmak zorunda olan annelere 90 gün yıpranma var, bir yıl çalışıyorlar ama sigorta gün karşılığı 450 gün alıyorlar. Böyle bir yıpranma gelebilir.

iStock-1369559273 (1)

  1. Zorunlu yaşta bir indirime gidebilir. O da şöyle; sosyal güvenlik sistemi 2000'den sonra girene biliyorsunuz EYT kapsamında değil, en erken kadın 58 yaşında emekli olabiliyor 2000 yılından sonra giren için ve bu yaş 65'e kadar da çıkıyor. Dolayısıyla 58 yaşı çocuk sayısı kadar geriye çekebilir. Yani 1 çocuk için 1 yaş ya da 2 yaş 2 çocuk için 3 yaş için... Ama bu çalışmalar daha net olmadığı için bir şey söyleyemiyoruz.

iStock-1406252463 (5)

  1. Üçüncüsü de sigorta priminde kolaylığa gidebilir. Bu da; 8322 TL çıkan ücrete 3'te 1 oranında da prim takviyesi sunabilir ya da çocuk başı da diyebilir. Mesela, 1 çocuğa yüzde 10, 2 çocuğa yüzde 20, 3 çocuğa yüzde 30 gibi... Olasılıklar çok ama en net şeklini kanun tasarısı Meclis'e verildiği zaman göreceğiz. Her ne koşulda olursa olsun ev hanımları için aslında ciddi bir kolaylık sunmuş olacak"

    Hissenet
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Borsa operasyonunun arkasından Ünsal Ban çıktıBorsa operasyonunun arkasından Ünsal Ban çıktı
Mynet oradaydı... Yer: Haliç! AK Partili belediye başkanlarıyla CHP'li belediye başkanları yan yana... Mynet oradaydı... Yer: Haliç! AK Partili belediye başkanlarıyla CHP'li belediye başkanları yan yana...

Anahtar Kelimeler:
Ev hanımı Ev hanımları nasıl emekli olacak Ev hanımları emeklilik ev hanımlarına emeklilik çıktı mı Ev hanımlarına emeklilik imkanı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gmail kullanan herkesi ilgilendiriyor! Uyarı bu kez Google’dan geldi

Gmail kullanan herkesi ilgilendiriyor! Uyarı bu kez Google’dan geldi

İnfial yaratan anlar kamerada! Öğrenciler artık dayanamayıp ailelerine söyledi... O öğretmen için harekete geçildi

İnfial yaratan anlar kamerada! Öğrenciler artık dayanamayıp ailelerine söyledi... O öğretmen için harekete geçildi

Gram altında 4500 TL için net konuştu! 'Çok zor' diyerek açıkladı

Gram altında 4500 TL için net konuştu! 'Çok zor' diyerek açıkladı

Mynet oradaydı... Yer: Haliç! AK Partili belediye başkanlarıyla CHP'li belediye başkanları yan yana...

Mynet oradaydı... Yer: Haliç! AK Partili belediye başkanlarıyla CHP'li belediye başkanları yan yana...

En düşük emekli maaşı için rakam verdi! 'Refah payı, seyyanen artış...'

En düşük emekli maaşı için rakam verdi! 'Refah payı, seyyanen artış...'

'Ciddi bir kolaylık' Ev kadınlarının emekliliğinde 3 maddeyi sıraladı

'Ciddi bir kolaylık' Ev kadınlarının emekliliğinde 3 maddeyi sıraladı

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.