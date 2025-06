'Ciddi para kazanacak' Mert Başaran 'arsa alır gibi' deyip işaret etti, 'altın sigorta' vurgusu! Mevduatta düşüş için 'olası' senaryo

MYNET ÖZEL | Altın, jeopolitik gerilimler ve İsrail - İran savaşı nedeniyle yeniden yatırımcıların odasında. Özellikle yatırımcılar kısa ve uzun vadede altında alacağı pozisyona dair araştırmalar yapıyor. Bir yandan da piyasalarda haziran ayı Merkez Bankası'nın faiz kararı bekleniyor. Özellikle birikimlerini mevduatta değerlendirenler bir mevduat faizi düşüşü ihtimalini araştırıyor. Yatırımcılar son gelişmeleri dikkatle takip ederken Mynet'e konuşan Tasarruf ve Yatırım Danışmanı Mert Başaran dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Başaran'a altında son durum, Merkez Bankası'nın faiz kararı, mevduat faizleri ve yatırım araçları içerisinde önümüzdeki dönemde en çok dikkat çeken aracın hangisi olmasını beklediğini sorduk.

Altındaki son durum, TCMB'nin faiz kararı, mevduat faizleri ve diğer yatırım araçları ile ilgili Mynet'ten Hande Dağ'ın sorularını yanıtlayan Mert Başaran, çarpıcı değerlendirmeler yaptı.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM VE TAHMİNLER

Altın fiyatlarındaki son durum ve hareketleri değerlendiren Başaran "Altın bu savaş olmadan yaklaşık 1-1,5 yılda dolar bazı yüzde 100 gitti ve ortada savaş yoktu. Şimdi savaş çıktı, savaş çıktığından beri aynı yerde duruyor, yaklaşık bir 50 lira - 100 lira civarında artış, ons bazında elde 10-100 dolar arasında gidip geliyor. Dolayısıyla savaş olmadan bu kadar çok arttı, sanki savaşı biliyorlardı, ama savaş olduktan sonra bir artış yok. Bu da şunu gösteriyor ki daha önce alanlar belki bunu biliyorlardı veya bilmiyorlardı ama beklentiyle aldılar, şu an bu beklenti gerçekleştiği için çok da büyük bir artış olmuyor. Dolayısıyla altın eğer savaşta yeni bir evre olup da daha büyük bir şey olmazsa buralarda bir yatay dolar bazı en azından ons bazı bir yatay gidişat yapması normal, sağlıklı, beklenen bir şey. Altın ne zaman tekrardan bir kopuş sağlayabilir? Eğer savaş büyürse, Amerika girip, daha başka ülkeler girip olay daha büyük bir evreye girerse tabii ki altında tekrar bir artış olabilir. Veyahut da yine Trump farklı farklı kararlarla Amerika'nın içini karıştırırsa yine altında artış olabilir" ifadelerini kullandı.

"ALTIN HER ZAMAN SİGORTADIR BENİM GÖZÜMDE"

Devamında Başaran "Ama şu an savaş beklentileriyle yapması gerekeni zaten yaptığı için bir dinlenme sürecinde. Altın her zaman uzun vadeli güvenli limandır. Dolar bazı arttığı için mantıklı bir yatırımdır. Altın her zaman sigortadır benim gözümde. Dolayısıyla sigorta olarak her zaman portföylerde altın ve gümüş olması mantıklı. Aynı şekilde gümüş de ciddi bir artış yaptı son dönemde. Dolayısıyla böyle dönemlerde altın ve gümüş her zaman portföylerde olması lazım, sigorta olarak böyle durumlara karşı. Çünkü dünya hem savaş anlamında hem liderlerin çılgınlıklar yapma ihtimalinden dolayı hem de diğer ekonomik krizlerden dolayı dünyadaki ciddi şekilde bir güvenli limana ihtiyaç var. Dolayısıyla böyle dönemlerde mutlaka altın sigorta olarak herkesin portföyünde bir miktar olmalı riski azaltmak için" şeklinde konuştu.

MERKEZ BANKASI'NIN FAİZ KARARI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın merakla beklenen haziran ayı faiz kararına dair ise Başaran "Merkez Bankası'nın faiz kararına ilişkin; düşmesi çok iyi olur. Çünkü piyasalar çok sıkıştı. Özellikle sanayici, üretici bu faiz oranlarıyla çok sürdüremiyor, çok zorlanıyor, konkordatolar çoğalıyor, bir düşüş olmasını herkes istiyor. Ama düşüş olur mu? Onu söylemek güç. Çünkü bu savaş olayından dolayı tekrar bir dünyada risk primi arttı, risk attı, dolayısıyla belki aynı kalır, belki de bir 200 baz puan bir indirim olabilir diye herkesin düşüncesi var, ben de bu iki görüşe yakın düşünüyorum. Ama cevap vermek çok zor. Niye zor, çünkü bir gecede çok her şey değişebiliyor; bugün 200 baz puan indirim olacak derim ve buna inanırım, ama yarın gece büyük bir bomba patlar Orta Doğu'da, olay bambaşka yere evrilir, petrol bambaşka yere fiyatı çıkar, dolayısıyla bu fikrimiz tamamen değişir. Dolayısıyla maalesef şu anki günlerde bir günlük bile bir tahmin yapmak çok zor" dedi.

Mevduat faizlerindeki düşüş ihtimaline yönelik ise Başaran "Mevduat faizlerinde de düşüş Merkez Bankası faizleri düştükten sonra başlaması yüksek ihtimal, dolayısıyla yavaş yavaş temmuz, ağustos gibi, eğer bu savaşta herhangi bir sıkıntı olmaz, uzlaşmalar sağlanır, dünyada ve Amerika'da yeni bir kriz olmaz, Türkiye'de herhangi bir siyasi yeni bir kriz olmazsa temmuz, ağustos gibi hem Merkez Bankası'nda hem de mevduattaki faizlerde yavaş yavaş inme bekleniyor. Yıl sonuna doğru da tabii düşüşü görmemiz çok olası" ifadelerini kullandı.

"ARSA ALIR GİBİ HİSSE SENETLERİNİ, İYİ ŞİRKETLERİ TOPLAYANLAR CİDDİ PARA KAZANACAK"

Yatırım araçlarını da değerlendiren Başaran "Yatırım araçları içinde tabii şu anda altın çok arttığı için... Altın çok arttı, Amerikan borsası çok arttı, Bitcoin güzel arttı. Dolayısıyla burada artmayan tek var, ne var dediğimizde yaklaşık 1 yıldır Türk borsası yatayda. 11200'den 9300'lere geldi. Buralarda duruyor. Düşemiyor da. Düşememesi de enteresan. Demek ki birileri buradan hala almak istiyor, topluyor. Dolayısıyla bu kadar düşük olan ve daha çok düşmeyen bir dönemde, uzun vadeli ama kısa vadeli değil, 6 ay vadede değil ama önümüzdeki 3-5 yıl için, çocuğu için, çoluğu için, kendi geleceği için alıp, arsa alır gibi hisse senetlerini iyi şirketleri toplayanlar ciddi para kazanacak, tarih hep bunları yazmıştır. Hep böyle günlerde alanlar para kazanmıştır. Ama burada tabii hisse bazında seçici olmak lazım. Faiz düşüşüyle faydalanacak bankacılık ve gayrimenkul, emlak gibi sektörlere odaklanmak çok önemli" dedi.