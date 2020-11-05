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Çiftçi, esnaf ve köylü borçları yapılandırma... Esnaf borçlarına yapılandırma gelir mi? Köylü ve çiftçi kredi borçlarına yapılandırma!

EKONOMİ HABERLERİ  | 05.11.2020 11:25 | Son Güncelleme

TBMM Genel Kurulunda 239 sıra sayılı Kanun Teklifinin tümü üzerine yapılan görüşmede esnaf, çiftçi ve köylülerin kredi borçlarına yapılandırma gelmesi için MHP'li vekiller Mustafa Kalaycı ve İsmail Faruk Aksu görüş bildirdi. Köylü, esnaf ve çiftçi kredi borçlarının yapılandırılması için yapılan görüşmede neler oldu? Esnaf kredisi borçlarına yapılandırma gelecek mi? Köylü ve çiftçi kredi borçlarına yapılandırma gelir mi? İşte TBMM'de görüşülen çiftçi, esnaf ve köylü kredi borçları yapılandırması.

Çiftçi, esnaf ve köylü borçları yapılandırma... Esnaf borçlarına yapılandırma gelir mi? Köylü ve çiftçi kredi borçlarına yapılandırma!

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, TBMM Genel Kurulunda 239 sıra sayılı Kanun Teklifi zerine görüş bildirerek açıklama yaptı. Söz konusu kanun teklifi üzerine Çiftçi, köylü ve esnafın kredi borçlarına yapılandırma görüşülürken, basın meslek yasası ve yapılandırılan kamu alacakları üzerine de açıklama yapıldı. TBMM'de açıklamaları takip eden esnaflar, esnaf kredi borcu yapılandırmasının ne zaman olacağını araştırmaya başladı. Peki köylülerin kredi borçlarına yapılandırma gelecek mi? İşte çiftçinin kredi borçları yapılandırma olacak mı sorusunun cevabı ve TBMM'de yapılan görüşmeler...

Çiftçi, esnaf ve köylü borçları yapılandırma

ÇİFTÇİ BORÇLARINA YAPILANDIRMA GELİR Mİ?

Birçok borca yapılandırma gelmesinin ardından çiftçiler, çiftçi kredi borçlarına yapılandırma gelir mi araştırmasına başlamıştı. MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, söz konusu kanun teklifinde yer alan kamu alacaklarının eksik olduğunu ifade etti. Aksu açıklamasında, tarım kredi ve esnaf kefalet kooperatifleri ile çiftçilere verilen kredileri, tarımsal amaçlı kooperatiflere ve orman köylülerine tarımsal kalkınma kooperatiflerine ait kredi borçları ve esnafa ait kredi borçlarının da yapılandırma kapsamına alınması gerektiğini söyledi. Peki esnaf kredi borçlarına yapılandırma gelir mi?

Çiftçi, esnaf ve köylü borçları yapılandırma

ESNAF KREDİ BORÇLARINA YAPILANDIMA GELİR Mİ?

Koronavirüsten dolayı zor durumda kalan ve kredi çeken esnaflar, esnaf kredi borçlarına yapılandırma gelir mi araştırmasına başladı. Vergi, SGK prim ve KYK borçları gibi birçok borca yapılandırma gelmesinin ardından esnaf vatandaşlar da esnaf borçlarına yapılandırma gelir mi merak etmeye başladı. TBMM'de yapılan görüşmelerde esnaf borçları yapılandırması tekrar gündem oldu. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Sayın Mustafa Kalaycı, konuşmasında şunları kaydetti:

"Küresel salgın nedeniyle içinden geçtiğimiz sıkıntılı dönemde kamu alacaklarında yeni bir yapılandırma yapılması kaçınılmaz olmuştur.

31 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla vadesi geldiği hâlde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan kesinleşmiş alacaklar yapılandırmaya konu edilmektedir.

Bazı para cezaları kapsama alınmamıştır. Vergi dairelerinin takip ettiği adli para cezaları ile düzenleyici ve denetleyici kurumlarca verilen idari para cezaları, Covid-19'la mücadele kapsamında verilen idari para cezaları, tütün ve tütün mamulleri kullanımından kaynaklanan idari para cezaları yapılandırma kapsamı dışındadır."

Çiftçi, esnaf ve köylü borçları yapılandırma

KÖYLÜLERİN BORÇLARI YAPILANDIRMA KAPSAMINA ALINIR MI?

Birçok köylü vatandaş yeni çıkan yapılandırmadan dolayı köylü borçlarına yapılandırma gelecek mi araştırması yapıyordu. Konya Milletvekili Sayın Mustafa Kalaycı konuşmasında köylülerin kredi borçlarına yapılandırma konusuna da değindi. Kalaycı, "Tarım Bakanlığınca ve Orman Genel Müdürlüğünce tarımsal kooperatiflere ve orman köylüsüne kullandırılan kredilerin de kapsama alınması doğru olacaktır.

Çiftçimiz ve üreticimizin Tarım Kredi Kooperatifleri ve Ziraat Bankasından kullandığı krediler; esnaf ve sanatkârlarımızın kredi ve kefalet kooperatifleri ve Halk Bankasından kullandığı krediler de kapsama alınmalıdır." ifadelerini kullandı.

Çiftçi, esnaf ve köylü borçları yapılandırma

ESNAF BORÇLARINA YAPILANDIRMA PAKETİ Mİ GELİYOR?

Kalaycı açıklamasına esnafların koronavirüsten dolayı zor durumda olduğunu aktararak esnaf borçları yapılandırması ve esnaflara yönelik ek tedbirlerin alınması gerektiğini söyleyerek devam etti. Kalaycı şöyle konuştu; "Salgının etkisiyle ve alınan önlemlerden dolayı aylardır çalışamayan, çalışsa da müşteri gelmeyen esnafımız sıkıntı içerisindedir. Kantin, yurt, kahvehane, lokanta, kafe, düğün salonu gibi işletmeci esnafımız ile nakliyeci esnafımıza yönelik ek tedbirler alınmalıdır.

KOSGEB, kredi ve desteklerinden yararlanmak üzere sadece esnafa özgü bir destek programı uygulamaya konulmalıdır. Sicil affı düzenlemesi yapılmalıdır. AVM ve büyük market zincirlerinin şehir merkezinde şube açmaları, adil rekabet şartlarını bozmayacak şekilde kurallara bağlanmalıdır."


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