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Çiftçiler dikkat! 9 milyar liralık destek ödemesi hesaplara yatacak

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
01.03.2024 12:12
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan çiftçileri ilgilendiren açıklama geldi. Çiftçilere yaklaşık 9 milyar lira mazot ve gübre destek ödemesi bugün yapılacak.

Çiftçiler dikkat! 9 milyar liralık destek ödemesi hesaplara yatacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 8 milyar 998 milyon 174 bin 300 lira mazot ve gübre destek ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, destek ödemesine ilişkin bilgi verdi.

Bakan Yumaklı, paylaşımında, "Üreticilerimize desteklerimiz devam ediyor. Bugün yaklaşık 9 milyar liralık mazot ve gübre destek ödemesi, ülkesi için üreten çiftçilerimizin hesaplarına aktarılıyor. Türkiye Yüzyılı üreticinin de yüzyılı olacak." ifadesini kullandı.


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Çiftçi destek hesap ödeme
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