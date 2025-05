'Çığ gibi büyüdü' Emeklilikte kademe bekleyenler dikkat! 'Kaçınılmaz hale geldi' diyerek tarih verdi

EYT'nin ardından bu kez de yeni bir emeklilik konusu konuşulmaya başlandı. Bir gün sonra işe girişleri yapıldığı için geç emekli olanlar, 'Emeklilikte Adalet Bekleyenler' ya da 'Emeklilikte Kademe Bekleyenler' gibi adlar altında gündem olmaya başladı. Peki, emeklilikte beklenen çözüm gelecek mi? SGK Başuzmanı İsa Karakaş'tan çarpıcı değerlendirmeler geldi.

Türkiye Gazetesi'ndeki yazısında SGK Başuzmanı İsa Karakaş "Emeklilikte Yaşa Takılanlar uzun mücadele ve hak aramaları neticesinde ancak 24 yıl sonra bekledikleri müktesep haklarına kavuştular. Kısmi EYT ve 5000 günle EYT bekleyenlerle ilgili ise henüz hiçbir gelişme olmadı" dedi.

Devamında Karakaş "Diğer yandan 2023 yılında yapılan düzenlemenin akabinde büyük bir uçurum oluştu. 8 Eylül 1999 ve öncesinde bir gün bile sigorta girişi olanlar yaşa takılmadan derhal emekli olurken bu tarihten hemen 1 gün sonra işe girişi olan aynı kuşaktaki kişiler sırf bir gün sonra işe girişleri yapıldığı için erkeklerde 17 yıl kadınlarda ise 20 yıla kadar geç olmaktadır" ifadelerini kullandı.

"BU MESELENİN ÖNÜMÜZDEKİ GENEL SEÇİMLERDEN ÖNCE ÇÖZÜLMESİ KAÇINILMAZ HÂLE GELDİ"

Karakaş "Hâl böyle iken adaletsizlik hissiyatıyla en az EYT’liler kadar ülkemizin her ilinden her ilçesinden kadın-erkek değişik meslek ve değişik statü ve dünya görüşüne sahip milyonlarca kişi “Emeklilikte Adalet Bekleyenler” ya da “Emeklilikte Kademe Bekleyenler” gibi adlar altında yasal yollardan hak aramaya başladı. Belirtilen kesim henüz 3 yıl bile dolmadan çığ gibi büyüdü. Günümüzde özellikle sosyal medya ve diğer mecralarda çok ses getirmeye başladı. Öyle ki neredeyse her Meclis oturumunda bu mesele konuşulur hâle geldi. Dolayısıyla bu meselenin önümüzdeki genel seçimlerden önce çözülmesi kaçınılmaz hâle geldi" dedi.

"ŞİMDİDEN TEDBİR ALMALARINDA FAYDA VAR"

Ankara'da tüm EYT süreçlerini takip etmiş bir gazeteci ve ÇSGB/SGK mesleki tecrübelerinden hareketle kendisinin tüm beklentisinin en geç 2027 yılı içerisinde kapsamlı bir düzenleme yapılacağı yönünde olduğunu söyleyen Karakaş "Dolayısıyla düzenleme bekleyenler şimdiden SGK hizmet dökümleriyle ilgili tedbir almalarında fayda bulunmaktadır" diyerek bir detaya dikkat çekti.

Konuyu açıklayan Karakaş "Zira Hükûmet tarafından Emeklilikte Kademe Kanun Teklifi TBMM’ye intikal ettirilmesi hâlinde teklifte öngörülecek şartları yerine getirmiş olsalar bile hizmet dökümünde belirli harfler bulunan Emeklilikte Kademe Bekleyenlerin emeklilikleri tehlikeye girebilecektir. Zira SGK, sahte iş yeri ve sahte sigortalılık ile yıllardan beri amansız mücadele etmektedir. Bu tedbirlerden biri de sahtecilikle ilgili bazı harflerle işaretlemeler yapmaktadır. Bu bağlamda hizmet dökümlerinde yer alan söz konusu harfler (Ş) Şüpheli (K) Kontrollü (S) Sahte anlamına gelmektedir. Yapılan denetim ve işlemler sonucunda Emeklilikte Kademe Bekleyenlerin sigortalı gösterildiği iş yerinin tamamen sahte veya çalışmanın fiilî ve gerçek olmadığı tespit edilirse sahte sigortalı sayılarak belirtilen iş yerlerindeki çalışmaları iptal edilecektir. Yapılan iptaller neticesinde emeklilik şartlarının eksik kalması hâlinde ise emeklilik riske girmiş olacaktır" ifadelerini kullandı.

Karakaş "Sahte iş yerlerinde sigortalı gösterilmiş olanlar varsa tavsiyemiz öncelikle e-Devlet üzerinden hizmet dökümlerini kontrol etmeleri ve emeklilik şartlarının eksik kalması ihtimal dahilinde ise (mümkünse hizmet borçlanmaları… yaparak) gerekli tedbirleri almaları lehlerine olacaktır" dedi.