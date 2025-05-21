FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

'Çığ gibi büyüdü' Emeklilikte kademe bekleyenler dikkat! 'Kaçınılmaz hale geldi' diyerek tarih verdi

EYT'liler uzun süre gündemde kalmalarının ardından bekledikleri haklara kavuşurken bu kez de EYT'yi kaçıranlar benzer taleplerini dile getirmeye başladı. SGK Başuzmanı İsa Karakaş, 'Emeklilikte Adalet Bekleyenler' ya da 'Emeklilikte Kademe Bekleyenler' gibi isimler altında hak aramaya başlayan kesimle ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

'Çığ gibi büyüdü' Emeklilikte kademe bekleyenler dikkat! 'Kaçınılmaz hale geldi' diyerek tarih verdi
Hande Dağ

EYT'nin ardından bu kez de yeni bir emeklilik konusu konuşulmaya başlandı. Bir gün sonra işe girişleri yapıldığı için geç emekli olanlar, 'Emeklilikte Adalet Bekleyenler' ya da 'Emeklilikte Kademe Bekleyenler' gibi adlar altında gündem olmaya başladı. Peki, emeklilikte beklenen çözüm gelecek mi? SGK Başuzmanı İsa Karakaş'tan çarpıcı değerlendirmeler geldi.

iStock-1193187597

Türkiye Gazetesi'ndeki yazısında SGK Başuzmanı İsa Karakaş "Emeklilikte Yaşa Takılanlar uzun mücadele ve hak aramaları neticesinde ancak 24 yıl sonra bekledikleri müktesep haklarına kavuştular. Kısmi EYT ve 5000 günle EYT bekleyenlerle ilgili ise henüz hiçbir gelişme olmadı" dedi.

iStock-1449572939

Devamında Karakaş "Diğer yandan 2023 yılında yapılan düzenlemenin akabinde büyük bir uçurum oluştu. 8 Eylül 1999 ve öncesinde bir gün bile sigorta girişi olanlar yaşa takılmadan derhal emekli olurken bu tarihten hemen 1 gün sonra işe girişi olan aynı kuşaktaki kişiler sırf bir gün sonra işe girişleri yapıldığı için erkeklerde 17 yıl kadınlarda ise 20 yıla kadar geç olmaktadır" ifadelerini kullandı.

iStock-1458857232

"BU MESELENİN ÖNÜMÜZDEKİ GENEL SEÇİMLERDEN ÖNCE ÇÖZÜLMESİ KAÇINILMAZ HÂLE GELDİ"

Karakaş "Hâl böyle iken adaletsizlik hissiyatıyla en az EYT’liler kadar ülkemizin her ilinden her ilçesinden kadın-erkek değişik meslek ve değişik statü ve dünya görüşüne sahip milyonlarca kişi “Emeklilikte Adalet Bekleyenler” ya da “Emeklilikte Kademe Bekleyenler” gibi adlar altında yasal yollardan hak aramaya başladı. Belirtilen kesim henüz 3 yıl bile dolmadan çığ gibi büyüdü. Günümüzde özellikle sosyal medya ve diğer mecralarda çok ses getirmeye başladı. Öyle ki neredeyse her Meclis oturumunda bu mesele konuşulur hâle geldi. Dolayısıyla bu meselenin önümüzdeki genel seçimlerden önce çözülmesi kaçınılmaz hâle geldi" dedi.

iStock-1549341562

"ŞİMDİDEN TEDBİR ALMALARINDA FAYDA VAR"

Ankara'da tüm EYT süreçlerini takip etmiş bir gazeteci ve ÇSGB/SGK mesleki tecrübelerinden hareketle kendisinin tüm beklentisinin en geç 2027 yılı içerisinde kapsamlı bir düzenleme yapılacağı yönünde olduğunu söyleyen Karakaş "Dolayısıyla düzenleme bekleyenler şimdiden SGK hizmet dökümleriyle ilgili tedbir almalarında fayda bulunmaktadır" diyerek bir detaya dikkat çekti.

iStock-1928002609

Konuyu açıklayan Karakaş "Zira Hükûmet tarafından Emeklilikte Kademe Kanun Teklifi TBMM’ye intikal ettirilmesi hâlinde teklifte öngörülecek şartları yerine getirmiş olsalar bile hizmet dökümünde belirli harfler bulunan Emeklilikte Kademe Bekleyenlerin emeklilikleri tehlikeye girebilecektir. Zira SGK, sahte iş yeri ve sahte sigortalılık ile yıllardan beri amansız mücadele etmektedir. Bu tedbirlerden biri de sahtecilikle ilgili bazı harflerle işaretlemeler yapmaktadır. Bu bağlamda hizmet dökümlerinde yer alan söz konusu harfler (Ş) Şüpheli (K) Kontrollü (S) Sahte anlamına gelmektedir. Yapılan denetim ve işlemler sonucunda Emeklilikte Kademe Bekleyenlerin sigortalı gösterildiği iş yerinin tamamen sahte veya çalışmanın fiilî ve gerçek olmadığı tespit edilirse sahte sigortalı sayılarak belirtilen iş yerlerindeki çalışmaları iptal edilecektir. Yapılan iptaller neticesinde emeklilik şartlarının eksik kalması hâlinde ise emeklilik riske girmiş olacaktır" ifadelerini kullandı.

iStock-2160487699

Karakaş "Sahte iş yerlerinde sigortalı gösterilmiş olanlar varsa tavsiyemiz öncelikle e-Devlet üzerinden hizmet dökümlerini kontrol etmeleri ve emeklilik şartlarının eksik kalması ihtimal dahilinde ise (mümkünse hizmet borçlanmaları… yaparak) gerekli tedbirleri almaları lehlerine olacaktır" dedi.

iStock-2166353554

Hissenet
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sıfır otomobiller için emsal karar! ‘Yenisiyle değiştirilecek’Sıfır otomobiller için emsal karar! ‘Yenisiyle değiştirilecek’
En düşük emekli maaşı için rakam verdi! 'Refah payı, seyyanen artış...'En düşük emekli maaşı için rakam verdi! 'Refah payı, seyyanen artış...'

Anahtar Kelimeler:
emeklilik kademeli emeklilik İsa Karakaş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
7 yıl önce öldürülmüştü! Arkadaşının annesi yargılanmaya başladı

7 yıl önce öldürülmüştü! Arkadaşının annesi yargılanmaya başladı

Uzak Şehir'in Alya'sı Cannes'da! Kıyafetinin belden aşağısı dile düştü

Uzak Şehir'in Alya'sı Cannes'da! Kıyafetinin belden aşağısı dile düştü

En düşük emekli maaşı için rakam verdi! 'Refah payı, seyyanen artış...'

En düşük emekli maaşı için rakam verdi! 'Refah payı, seyyanen artış...'

Eritip tekrar kalıplandırarak satıyorlarmış! Tam 5 ton

Eritip tekrar kalıplandırarak satıyorlarmış! Tam 5 ton

Tayin ile o şehre geldi, hayatı değişti!

Tayin ile o şehre geldi, hayatı değişti!

Karar verildi... Piyasadan toplatılıyor! Yasak geldi

Karar verildi... Piyasadan toplatılıyor! Yasak geldi

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.